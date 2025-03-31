إقبال على محلات ألعاب الأطفال في حدائق المعادي بليلة عيد الفطر (فيديو وصور)

شهدت محلات ألعاب الأطفال في منطقة حدائق المعادي إقبالًا متزايدًا من الأطفال وعائلاتهم خلال ليلة عيد الفطر المبارك، حيث قدمت المحلات عروضًا وخصومات مميزة بمناسبة العيد.

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عروض وخصومات العيد

وأعلن أحد أصحاب المحلات تخفيضات كبيرة على مجموعة متنوعة من الألعاب المحببة للأطفال:

الصلصال والسلايم بسعر 25 جنيهًا بدلًا من 40 جنيهًا.

ثلج إسبراي بسعر 25 جنيهًا بدلًا من 30 جنيهًا.

المسدس الصوتي بسعر 150 جنيهًا بدلًا من 200 جنيه.

فراقيع المياه الكبيرة بسعر 40 جنيهًا بدلًا من 60 جنيهًا، والصغيرة بسعر 15 و20 جنيهًا.

كارت العربيات المصنوعة من الحديد (يحتوي على أربع عربيات) بسعر 75 جنيهًا.

مسدس الخرز بأسعار تتراوح من 75 إلى 120 جنيهًا بدلًا من 200 جنيه.

عرائس شخصيات الكرتون بسعر 125 جنيهًا.

العرائس الأخرى بأسعار 175 و250 جنيهًا.

موسم الألعاب والتحديات

أشار صاحب المحل إلى أن أسعار الألعاب شهدت ارتفاعًا مقارنة بالعام الماضي، لكنه يحاول التخفيف على المستهلكين من خلال تقديم خصومات على المخزون المتبقي من العام السابق.

ويبدأ موسم مبيعاته من يوم وقفة العيد ويستمر حتى ثالث أيام العيد، بعدها يقوم بإعادة تعبئة البضائع وتغليفها استعدادًا للعيد القادم، وخلال فترات ما بين الأعياد، يتحول نشاطه التجاري إلى بيع الأدوات المكتبية.

ووفقًا لصاحب المحل، فإن أكثر الألعاب طلبًا خلال فترة العيد هي العربيات الصغير وثلج الاسبراي وفراقيع المياه ومسدسات الصوت والعرائس.

إجازة عيد الفطر المبارك

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا موضحًا موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 للقطاع الحكومي، ووضح خلاله بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق ٢٩ من شهر مارس عام ۲۰۲٥ ميلادية حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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كما نص القرار على أنه إذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال ١٤٤٦ هجرية عن أن يوم الإثنين الموافق 31 من مارس عام ۲۰۲٥ ميلادية هو أول أيام شهر شوال ١٤٤٦ هجرية فتمتد الإجازة السابق الإشارة إليها حتى يوم الأربعاء الموافق ٢ من إبريل عام ٢٠٢٥.

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