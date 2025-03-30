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محافظات

ضبط أكثر من 17 ألف لتر سولار وبنزين وتحرير 161 مخالفة تموينية بالدقهلية

حملات تموينية بالدقهلية،
حملات تموينية بالدقهلية، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية استمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة خاصة في الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية والتموينية، ومحطات تموين السيارات، مشددًا على تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار، ومراقبة محال الجزارة وبيع اللحوم والمخابز، وتأكيد إعلان الأسعار.

وأضاف "مرزوق" أن حملات التفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية مستمرة يوميًّا، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وأوضح أنه تم ضبط أكثر من طن دقيق ولحوم ومنتجات وسلع متنوعة، مخالفة للاشتراطات، وكلف بإحالة المخالفات للنيابة العامة لإعمال شئونها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وردع الجشعين.

نتائج الحملات في الدقهلية 

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين بالدقهلية، بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها خلال يومين، وأسفرت الحملة عن تحرير 161 مخالفة، وتم ضبط 17 ألفًا 355 لتر سولار، 500 لتر بنزين، وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير 98 مخالفة، شملت، نقص وزن، وقائمة بيانات، وتصرف في دقيق، ومنتجات غير مطابقة للمواصفات، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم نظافة أدوات عجين، وعدم وجود سجل تفتيش.

في مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير 63 مخالفة

وفي مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير 63 مخالفة، شملت عدم إعلان الأسعار، وعدم وجود شهادة صحية، وسلع مجهولة المصدر، ومنشأة بدون ترخيص، وسلع بدون فواتير، وتجميع سلع تموينية، وامتناع عن بيع مواد بترولية، وتجميع مواد بترولية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

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