لوكاكو يصل إلى الهدف 400 في مسيرته

سجل البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم فريق نابولي، رقما مميزا خلال مشاركته في مباراة فريقه الجارية ضد ميلان، مساء اليوم الأحد، بالجولة 30 من الدوري الإيطالي.

وسجل لوكاكو الهدف الثاني لفريق الجنوب في شباك الروسونيري، بالدقيقة 19، بعدما استلم كرة زميله بيلي جليمور، لينفرد ويسدد في شباك الحارس الفرنسي مايك ماينان.

400 هدف في مسيرة لوكاكو

وقالت شبكة أوبتا للإحصائيات، إن لوكاكو بهدفه في شباك ميلان، وصل إلى الهدف رقم 400 بمسيرته الكروية.

ودخل نابولي مباراة الليلة وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة برصيد 61 نقطة، أما ميلان فيتواجد بالمركز التاسع برصيد 47 نقطة.

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