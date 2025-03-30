محافظ الدقهلية يستقبل القيادات الأمنية والتنفيذية للتهنئة بعيد الفطر (فيديو وصور)

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال المجتمع المدني، لتبادل التهاني بعيد الفطر المبارك داخل متحف إعلام الدقهلية في مبني ديوان عام المحافظة.



وأجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان “محافظ الدقهلية يستقبل القيادات الأمنية والتنفيذية والمجتمع المدني للتهنئة بعيد الفطر”.

ويتقدم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالتهنئة لأهالي الدقهلية وشعب مصر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وقال: "يسعدني ويشرفني أن أتقدم لأهالي الدقهلية، وشعب مصر العظيم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن الجهاز التنفيذي بالمحافظة، بخالص التهاني وأصدق الأماني بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يعيده علينا بدوام السعادة والتقدم، وأن يحفظ مصر والدقهلية وشعبها من كل مكروه وسوء، وأن يجمعنا دائما على الخير وأن يحقق لنا كل ما نتمناه".

وأكد محافظ الدقهلية أنه في هذه المناسبة السعيدة يعاهد أبناء الدقهلية الكرام وشعبها العريق وأهلها في كل مكان على استمرار البذل والعطاء لتلبية كافة احتياجاتهم ومطالبهم، ويؤكد على أن الأيام القادمة تحمل معها المزيد من الخير لمصر كلها بتكاتف الجميع، ووقوف الشعب العظيم صفا واحدا خلف قيادته الحكيمة.

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