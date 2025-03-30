تجهيز ساحات صلاة العيد بمراكز ومدن الدقهلية (صور)

تشهد مراكز محافظة الدقهلية تجهيزات واستعدات مكثفة لتجهيز الساحات لاستقبال المصلين لعيد الفطر المبارك.

ورصدت “فيتو” تجهيزات رئاسة مجلس مركز ومدينة أجا في تجهيز ساحة مدينة أجا بالفراشة ولافتات التهنئة.

وتشهد محافظة الدقهلية تجهيز 553 ساحة لأداء صلاة العيد بالدقهلية، حيث تجرى استعدادات مكثفة بقطاع النظافة ورفع كفاءة الحدائق، وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق ومتابعة انتظام عمل المخابز.



سرعة الانتهاء من إجراءات استقبال عيد الفطر المبارك



وأكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، سرعة الانتهاء من إجراءات استقبال عيد الفطر المبارك من خلال كافة الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة خاصة في مدينة المنصورة، التي تستعد لاستقبال الزوار من كافة المراكز والمدن متمنيا قضاء عيد سعيد للجميع.

553 ساحة جاهزة لاستقبال أهالي الدقهلية لأداء صلاة

وأوضح محافظ الدقهلية أن 553 ساحة جاهزة لاستقبال أهالي الدقهلية لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، مهنئا أبناء المحافظة بقرب حلول عيد الفطر الكريم، وداعيا المولى عز وجل أن يجعل أيامنا كلها أعياد، وأن يوفقنا إلى طريق السداد والبذل والإخلاص في العمل وتحقيق مصالح المواطنين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية جاهزية المتنزهات والحدائق العامة بجميع المدن، واستعداد حدائق شجرة الدر والأندلس والأسرة والطفل المزودة بالألعاب الترفيهية، لاستقبال الزوار، فضلا عن الحدائق المفتوحة بشوارع قناة السويس والجيش والجمهورية والملاهي المتنقلة لاستقبال الزوار والأطفال، والتأكد من نظافة وسلامة المأكولات والمشروبات المعروضة فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وشدد مرزوق، على استمرار عمل إدارات الإشغالات والمرافق والنظافة والصيانة وغيرها، قبل وخلال أيام العيد، لإزالة أي إشغالات قد تعوق حركة المارة وتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة، والتنسيق الكامل مع قطاعات المرافق على مدار 24 ساعة لسرعة التجاوب الفوري مع أي أعطال أو أحداث طارئة واتخاذ إجراءات حلها فورا.

وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق مع الإدارة العامة للمرور وإدارة المواقف بالمحافظة، لضمان توفير وسائل انتقال المواطنين خلال أيام العيد بما يضمن تغطية خطوط النقل بالمدن والمراكز والقرى، وضمان التزام السائقين بخطوط السير المحددة، وأوضح أنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل حي ومركز وربطها بالغرفة الرئيسية للعمليات بالمحافظة للإبلاغ عن أي طوارئ والتجاوب معها فورا.

وفي هذا السياق، قام الأستاذ محمد أمين رئيس حي شرق المنصورة بمتابعة أعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع وغسيل ودهان البلدورات بشوارع الجيش وقناة السويس وفخر الدين خالد، وقص وتقليم الأشجار وتهذيب الحدائق العامة والمفتوحة، ورفع كفاءة الإنارة بشوارع الحي، كما قام اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر بمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة ونظافة وقص وتهذيب الأشجار وبناء مقاعد جديدة بحديقة فاطمة الزهراء وري الجزر الوسطى بالطريق السريع وقص وتهذيب الأشجار بشارع الحرية بمدينة ميت غمر.

وفي بني عبيد قام الأستاذ هاني أحمد رئيس المركز لليوم الثانى على التوالى بمتابعة أعمال دهان البلدورات بطول الكورنيش، ورفع كفاءة الأماكن الحيوية لتحسين الصوره البصرية ومتابعة أعمال دهان بلدورات الكورنيش بمنطقة مدخل المدينة أمام المعهد الدينى وشبكة الكهرباء ومدرسة شهداء بنى عبيد، وقام اللواء هاني مخلوف رئيس مركز ومدينة تمي الامديد بمتابعة أعمال تجميل ورفع كفاءة الشوارع ودهان البلدورات ورفع كفاءة الإنارة العامة بالشوارع، وتجهيز الحدائق العامة والميادين وقص الأشجار.

وفي مدينة طلخا قام اللواء عماد الدكروري رئيس المدينة بمتابعة أعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع وغسيل ودهان البلدورات ورفع كفاءة الإنارة بشوارع المدينة وتهذيب الحدائق والجزر الوسطى، كما قام الأستاذ وليد الشهاوي رئيس مركز ومدينة الجمالية بمتابعة أعمال النظافة ورفع الكفاءة بمداخل وشوارع المدينة، ورفع كفاءة الجزر الوسطى والإنارة العامة، وتجدر الإشارة إلى أن هذه المراكز والمدن على سبيل المثال لا الحصر، ويتابع جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء على مدار الساعة أعمال النظافة ورفع الكفاءة استعداد لعيد الفطر المبارك.

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