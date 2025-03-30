السيسي: إنجاز منتخب سلاح السيف للرجال شاهد على كفاءة وإرادة الشباب المصري

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن فوز فريق منتخب مصر لسلاح السيف للرجال بالميدالية الذهبية بمنافسات الفرق بكأس العالم للرجال المقامة في المجر، ليس فقط مصدر فخر لنا جميعًا، بل هو شاهد على كفاءة وإرادة الشباب المصري، وتحيا مصر دائما بعزيمة شبابها.

وهنأ الرئيس السيسي فريق منتخب مصر لسلاح السيف للرجال على تحقيقهم إنجازًا تاريخيًا بالفوز بالميدالية الذهبية قائلا: أتقدم بخالص التهنئة لفريق منتخب مصر لسلاح السيف للرجال على تحقيقهم إنجازًا تاريخيًا بالفوز بالميدالية الذهبية بمنافسات الفرق بكأس العالم للرجال المقامة في المجر.

وأضاف الرئيس السيسي: هذا الفوز ليس فقط مصدر فخر لنا جميعًا، بل هو شاهد على كفاءة وإرادة الشباب المصري، وتحيا مصر دائما بعزيمة شبابها.



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