الأحد 30 مارس 2025
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محافظات

غرفة عمليات لرصد التعديات خلال إجازة عيد الفطر المبارك بقنا (صور)

قنا،فيتو
قنا،فيتو

تابعت الوحدات القروية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا التصدي بكل حزم للتعديات وعلى ما يتم رصده من مخالفات البناء من خلال غرفة عمليات  وتنفيذ الإزالة فورا وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.

ومتابعة المرور على محلات الاسماك والفسيخ واللحوم لضبط الأسواق تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك،وذلك وفقا لتعليمات أشرف انور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا وتعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا.

حملة علي محال بيع الاسماك بدشنا

تفقد محمد حارس رئيس الوحدة المحلية لقرية أبو مناع بحرى متابعة الأسوق بابو مناع بحري "اسماك مملحة ولحوم " وأكد على استمرار الجهود لضبط الأسواق والأسعار حفاظًا على حقوق المواطنين.

 

بينما تابع رئيس الوحدة المحلية لقرية ابو مناع غرب سامح الجداوى تنفيذ إزالة فورية عبارة عن بناء سور بالطوب الأبيض والأسمنت على قطعة أرض زراعية تبلغ مساحتها 175 متر وكذلك رئيس الوحدة المحلية بقرية ابو دياب غرب برئاسة رفاعي ابراهيم تنفيذ إزالة فورية لقطعة ارض بناء سور بالطوب الأبيض والأسمنت على ارض زراعية بالعزب المصري نجع الخطيب بمساحة 175 متر وتم ازالة التعدى واتخاذ الاجراءات القانونية.

وتهيب الوحدة المحلية بالمواطنين بعدم مخالفة القانون وذلك سيواجه بكل حزم وسرعة تطبيق القانون بالإزالة الفورية.
 

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