خبير: 47 مليار دولار استثمارات مباشرة جذبتها مصر الفترة الأخيرة

الاستثمارات، كشف السفير حاتم رسلان، الخبير في الشأن الإفريقي، عن حجم الاستثمارات المباشرة التي جذبتها مصر الفترة الأخيرة.

استثمارات أجنبية جذبتها مصر

وأكد أن مصر جذبت 47 مليار دولار استثمارات مباشرة، وهي تعتبر أكبر دولة إفريقية حدث فيها استثمارات مباشرة، وهو ما يؤكد وجود مناخ استثمار مشجع.

مصر تركز على جذب استثمارات من دول غرب إفريقيا

ولفت إلي أن مصر تستهدف جذب استثمارات من دول الجوار مثل ليبيا والسودان، إضافة إلى دول غرب إفريقيا، لافتا إلى أن مناخ الاستثمار في مصر رائع ومشجع.

وأشار إلى أن الأحداث منذ جائحة فيروس كورونا تعاني منها كل دول العالم والتي تُسابق الزمن للحصول على أكبر حجم الاستثمار، منوها بأن

15 مليار دولار قيمة الاستثمار الخارجي لمصر

ولفت إلي أن التشريعات والاهتمام بالصناعة والحوافز الاستثمارية ستنعكس على الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يوفر فرص عمل ويخفض البطالة ويحفز عجلة الإنتاج، متابعًا: الفترة القادمة هناك تركيز أعلى على الاستثمار الخارجي وهو الحل في الوقت الحالي للخروج من الأزمات الدولارية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “توك شو العرب” الذي يقدمه عبد الباقي عزوز، بقناة “الحدث اليوم”، أن مصر بها استثمار عقاري جيد، معقبًا: "أتمني أن يكون هناك استثمارات قوية في جميع القطاعات".

وأشار إلى أن أي استثمارات مصرية خارجية ستعود بالنفع على مصر لأنها ستشغل عمالة مصرية وقوة ناعمة لمصر، فالاستثمار الخارجي لمصر في دول إفريقيا من 10 إلى 15 مليار دولار، متوقعا أن يزيد خصوصا مع الاهتمام بهذه النوع من الاستثمار.

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