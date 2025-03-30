وقفة عيد الفطر، 5 أمراض تنقلها صالونات الحلاقة و6 نصائح لتجنبها

قالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير المركز الإفريقى لخدمات صحة المرأة بالإسكندرية"سوزان مبارك سابقا": إنه مع انتهاء شهر رمضان ووقفة عيد الفطر المبارك، فإن هناك 5 أمراض معدية يمكن أن تنقلها صالونات الحلاقة ومراكز التجميل و6 شروط صحية لمنع انتشار العدوى خلال المواسم والأعياد

وأوضحت مدير المركز: إن صالونات التجميل تعتبر بيئة لكثير من الأمراض الجلدية، والتي تصاب بها نسبة كبيرة من النساء والرجال، وتزداد نسبة العدوى بها خلال مواسم الأعياد والمناسبات، بسبب تجاهل تعقيم الأدوات، وعدم التأكد من صلاحيات المواد المستخدمة، حيث يتضاءل بها الالتزام بالاشتراطات الصحية



وأكدت ميرفت السيد، أن بعض الصالونات الرجالية والنسائية أصبحت بؤرة لانتقال الأمراض الخطرة خاصة الأماكن التي لا تتقيد باشتراطات السلامة، حيث إن بعض محلات الحلاقة وصالونات التجميل تفتقر للنظافة ولا تراعي الاشتراطات الصحية، إضافة الى عدم وجود خبرات لبعض العاملين فيها، وانعدام الوعي الصحي لديهم، ومنهم من لا يهتم بالنظافة الشخصية، لذا تفوح منهم روائح العرق والتبغ ،ولا يلتزمون بتعقيم الأدوات والمناشف من شخص لآخر، وليست لديهم بطاقات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.

واضافت إن أهم الأمراض المعدية التى تنقلها صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، هي الالتهابات الفطرية والأمراض الجلدية (فطريات الأظافر وفطريات الجلد مثل التينا والتهابات البشرة الفيروسية مثل السنطة فى القدمين)، وذلك بسبب تلوث الأدوات المستخدمة مثل أدوات الأظافر التى يمكن أن تنقل الالتهابات الفطرية، إذا لاحظت تورم وألم في الجلد المحيط بالظفر أو سماكة الظفر يجب زيارة الطبيب المختص فورا.

ولذلك يفضل شراء أدوات أظافر خاصة بك، أو التأكد من أن جميع أدوات العناية بالأظافر معقمة مع الحفاظ على الاظافر قصيرة حيث تميل الأظافر الأطول إلى حبس المزيد من الأوساخ والبكتيريا، مما قد يسمح بانتشار العدوى.

واستكملت نصائحها، بالقول إن هناك أمراضا أخري مثل حساسية الجلد والتهاباته بسبب صبغات الشعر ورسومات الحنة وغيرها، وتحدث عند استخدام منتج يثير الحساسية مثل المواد الكيميائية التي تسبب الحساسية أو تهيج منها استخدام صبغات الشعر والكرياتين ومواد فرد الشعر أو استخدام رسومات الحناء على البشرة وأيضا بعض مستحضرات التجميل التى تحتوى على المواد الكيميائية.

وايضا الحروق البشرة وانتشار البثور بالجلد، يمكن أن تؤدي علاجات الجلد والتقشير إلى ظهور بثور وتورم وكدمات على الوجه أو حروق كيميائية في الساقين، لذا احرصى على علاج بشرتك عند طبيب امراض جلدية بدلا من الكوافير وصالونات التجميل..

وقمل الرأس وقشر الشعر،الذي ينتقل بشكل سريع من شخص لآخر من خلال الأمشاط وأدوات العناية بالشعر وايضا المقصات وكذلك المناشف التى تستخدم على الشعر.

ويجب التاكد من قيام صالون التجميل بتعقيم الأمشاط والفرش أو إحضار أدواتك الشخصية.

وحذرت مدير المركز، من أمراض الكبد الفيروسية التي يمكن أن تنتقل من خلال أدوات الحلاقة وأدوات نزع الشعر، أو تقشير البشرة، أو انتقال هذه الأمراض من العامل أو العاملة المصابة بأحد هذه الأمراض، حيث أوردت دراسة عن منظمة الصحة العالمية في أحد تقاريرها السنوية أن 30 % من الإصابات بالتهاب الكبد الوبائي ( ب ج ) سببها صالونات الحلاقة وصالونات التجميل.

التى تحتاج إلى ضرورة المتابعة المستمرة من الجهات المختصة لتلك الصالونات ومراقبتها مراقبة دقيقة حفاظا على سلامة المجتمع من الأمراض الخطيرة.

واضافة ان هناك ٦ اشتراطات صحية ينبغي التأكد منها أثناء الذهاب لصالونات الحلاقة ومراكز التجميل، وقبل السماح للعاملة بتنفيذ أي خدمة تجميلية، وأهمها

اختيار الصالونات الآمنة والنظيفة، فيجب التأكد من نظافة المكان بصفة عامة ونظافة الأرضيات ودورات المياه والتأكد من وجود رخصة صحية ممارسة المهنة ( التجميل ) في مكان ظاهر، ويمكن الاطلاع عليها

-التأكد من تنظيف الأحواض المخصصة لوضع الأقدام أو الأيدي بالماء والصابون السائل، وتطهيرها بمحلول مطهر قبل الاستخدام بوقت كاف، وعدم تنظيف اليدين والقدمين بأدوات أخرى،

-التأكد من وجود جهاز لتعقيم الأدوات المستخدمة بالصالون وتعقيم الأدوات قبل استخدامها

-الحرص الدائم على اصطحاب أدوات الحلاقة والتجميل الشخصية الخاصة بك وحفظها في حقيبة نظيفة وبعد الانتهاء تنظيفها وتعقيمها تجنبًا للإصابة ببعض الأمراض الجلدية المعدية التي تنتقل عن طريقها. وايضا بالنسبة للسيدات أن يكون مبرد الأظافر والقطع القطنية والأسفنجية وأدوات تلميع الأظافر جديدة، وتستخدم لمرة واحدة، والتأكد من استخدام الأدوات ذات الاستعمال الواحد لوضع مساحيق التجميل،

-التأكد من تاريخ صلاحية المواد المستخدمة على البشرة، والشعر. وعدم استخدام كريمات ومنظفات البشرة ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر وعدم استخدام العاملات لأصابعهن المكشوفة في وضع المساحيق والكريمات، وتجنب استخدام أي مستحضرات إذا تبين أنها مستخدمة على بشرة أخرى مثل أقلام الروج والمسكرة، والتأكد من صلاحية مقصات الأظافر وأدوات إزالة الزوائد الجلدية والتي يمكن تنقل العدوى،

- الحرص على أن يتم علاج البشرة والتقشير وغيرها من التدخلات الطبية عند طبيب مختص بدلا من الكوافير وصالونات التجميل..

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