قرينة الرئيس السيسي تهنئ المصريين بعيد الفطر المبارك

هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري بعيد الفطر المبارك قائلة: “عيد فطر مبارك، أتمنى لكم دوام الصحة والسعادة.

أسأل الله أن يبارك أيامنا وأن يعيد العيد علينا وعلى وطننا العزيز بالخير واليمن والبركات.. كل عام وأنتم بخير”.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.