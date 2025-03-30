الأحد 30 مارس 2025
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بعد سرقة 200 من أغطية البالوعات، مياه سوهاج تدعو المواطنين لمواجهة الظاهرة

غطاء بلاعة
غطاء بلاعة

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن انتشار ظاهرة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى وغرف محابس مياه الشرب، والتى ينتج عنها تعرض المواطنين للخطر، وخاصة بعد أن بلغ عدد الشكاوى الواردة للخط الساخن 125 خلال الثلاثة أشهر إلى 169 بلاغ سرقة غطاء بالوعة صرف صحى و42 بلاغ سرقة غطاء غرفة محابس مياه 

بعد سرقات 200 غطاء مياه سوهاج تدعو المواطنين للتصدى لسارقى أغطية بالوعات الصرف الصحى 

 

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج انه يتم تركيب أغطية بديلة للاغطية المسروقة حفاظا على حياة المواطنين وأنه يتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية للتصدى لهذه الظاهرة التى تهدد حياة المواطنين.


وطالب المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار المواطنيين بضرورة معاونة الشركة والوحدات المحلية وأجهزة الأمن فى التصدى لتلك الظاهرة التى انتشرت فى هذه الفترة وخاصة بمركز طهطا والاتصال على الخط الساخن 125 أو النجدة أو غرفة عمليات الأزمات والطوارئ للإبلاغ عن تلك السرقات لتغطية الغرف فورا واتخاذ الإجراءات القانونية، وكذلك إرسال أى مواد مصورة تفيد أجهزة الأمن في الكشف عن هوية السارقين.

 

مياه سوهاج تدعو المواطنين للتصدى لسارقى أغطية بالوعات الصرف وغرف محابس المياه والإبلاغ الفورى حفاظا على الأرواح 

كما شدد رئيس مياه سوهاج على جميع رؤساء أفرع الصرف الصحى ومياه الشرب ورؤساء الشبكات بالمرور الدورى على أغطية بالوعات الصرف الصحى وغرف محابس المياه فى جميع الاوقات لمحاولة منع سرقتها للحفاظ على حياة المواطنيين.

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التنسيق مع الاجهزة الامنية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي راء ثلاثة اشهر بالوعات الصرف الصحى بالوعة شركة مياة الشرب والصرف الصحى بسوهاج شكاوي المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج مياه الشرب والصرف الصحي

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