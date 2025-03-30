تشكيل مباراة إنتر ميلان ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان، عن تشكيل فريقه لمباراته أمام أودينيزي، على ملعب جيوسيبي مياتزا، لحساب الأسبوع 30 من الدوري الإيطالي.

واستقر إنزاجي على البدء بماركو أرناوتوفيتش وماركوس تورام في الهجوم، فيما يشارك فراتسي على حساب باريلا.

تشكيل إنتر ميلان ضد أودينيزي

وفيما يلي تشكيل النيراتزوري:

يان سومير، بنجامين بافارد، أتشيربي، أوجوستو، دارميان، فراتسي، تشالهانوجلو، ميخيتاريان، ديماركو، ماركوس تورام، أرناوتوفيتش.

تشكيل أودينيزي أمام إنتر ميلان

في المقابل، جاء تشكيل أودينيزي كالآتي:

أوكوي، كريستنسن، بيول، سوليه، إهيزيبو، آرثر عطا، كارلستروم، لوفريتش، كامارا، إيكيلينكامب، لوكا.

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 64 نقطة، بينما يحتل أودينيزي المركز العاشر بـ40 نقطة.

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