غدا غلق باب التقديم على وظائف محطة الضبعة النووية

أعلن محمد جبران، وزير العمل إغلاق باب التقديم لوظائف في محطة الضبعة النووية بشركة كونسيرن تيتان -2، بمحافظة مطروح غدا الإثنين.

واعلن وزير العمل محمد جبران عن توفير 15 فرصة عمل للشباب، في عدد من التخصصات، وذلك داخل مشروع محطة الضبعة النووية بشركة كونسيرن تيتان -2، بمحافظة مطروح

وقال إن التقديم علي هذه الفرص يبدأ من اليوم،ولمدة 5 أيام، وتتوفر هذه الفرص الجديدة بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية فى التخصصات التالية: 5 فرص على وظيفة كبير أخصائي دعم أعمال البناء والتركيب، و5 عمال مخازن في مجال مكينة المخازن، و5 أخصائي أول دعم البناء والتركيب.

ودعا الوزير الشباب الراغب في التقديم بإرسال السيرة الذاتية والمستندات المطلوبة على البريد الإلكتروني هنا

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