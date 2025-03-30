الأحد 30 مارس 2025
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رياضة

الدوري الفرنسي، لوهافر يتقدم على نانت 2-1 في الشوط الأول

لوهافر، فيتو
لوهافر، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق لوهافر مع نظيره نانت بنتيجة 2-1 للأول، في المباراة التي تجري على ملعب جول ديشاسو، مساء اليوم الأحد، في الجولة 27 من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل عبد الله توري هدفي لوهافر في الدقيقتين 13 و27 من ضربتي جزاء، بينما أحرز سعيدو سو هدف نانت في الدقيقة 23.

تشكيل لوهافر ضد نانت

تشكيل نانت أمام لوهافر

وتشهد مباراة لوهافر ضد نانت مواجهة مصرية خالصة تجمع بين الثنائي أحمد حسن كوكا لاعب لوهافر والذي يتواجد على مقاعد بدلاء فريقه في مواجهة، اليوم الأحد، ومصطفى محمد لاعب نانت الذي يقود هجوم فريقه ويبدأ أساسيا.

يحتل فريق نانت المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة، بينما يحتل لوهافر المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة.

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