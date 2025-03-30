تحرير 224 مخالفة تموينية في حملات على الأسواق بالدقهلية

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية جهودها وحملاتها المكثفة علي مستوي جميع الإدارات، استعدادا لعيد الفطر المبارك.

وقد أسفرت الحملات عن تحرير 161 مخالفة كالتالى:

في مجال الرقابة على المخابز تم تحرير (98) مخالفة وبيانها كالتالى:

• 60 محضر نقص وزن (8-19جرام)

•6 محضر قائمة بيانات

• 14 محضر تصرف في دقيق (60 شيكارة).

• 4 محضر غير مطابق للمواصفات.

•3 محضر عدم اعطاء بون صرف.

• 3 محضر عدم نضافة ادوات عجين.

• 8 محضر عدم وجود سجل تفتيش.

في مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير (63) مخالفة وبيانها كالتالى:

•45 محضر عدم إعلان عن الأسعار

•7 محضر عدم وجود شهادة صحية

• 5 محضر سلع مجهولة المصدر.

• محضر بدون ترخيص.

- محضر بدون فواتير.

• محضر تجميع سلع تموينية (تاجر تمويني).

• محضر امتناع عن بيع مواد بترولية.

• 2 محضر تجميع مواد بترولية.

نتج عن هذة المخالفات المضبوطات الاتيه:

•ضبط طن من الفسيخ.

•ضبط 500 كجم رنجة.

•ضبط 2 طن دهون.

•ضبط 20 كجم لحم.

•ضبط 17355 لتر سولار.

•ضبط 500 لتر بنزين 95.

وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق -وزير التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ خطة متكاملة لتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية، و بناءًا على توجيهات اللواء طارق مرزوق – محافظ الدقهلية، وتعليمات المحاسب علي حسن عبدالفتاح - وكيل وزارة التموين بالدقهلية.

"بتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة"المخابز ومتابعة انتظام سير عملها والتزامها بالمواصفات المقررة، ولاسواق والتأكد من توافر السلع باسعارها المحددة، والتأكد من وفرة المواد البترولية ومتابعة سير عملها والتزام المحطات بالتعليمات، ومنافذ صرف السلع التموينية.

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