مصطفى محمد أساسيا وكوكا بديلا، تشكيل مباراة لوهافر ونانت بالدوري الفرنسي

يلتقي فريق لوهافر مع نظيره نانت، على ملعب جول ديشاسو، مساء اليوم الأحد، في الجولة 27 من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

تشكيل لوهافر ضد نانت

تشكيل نانت أمام لوهافر

وتشهد مباراة لوهافر ضد نانت مواجهة مصرية خالصة تجمع بين الثنائي أحمد حسن كوكا لاعب لوهافر والذي يتواجد على مقاعد بدلاء فريقه في مواجهة، اليوم الأحد، ومصطفى محمد لاعب نانت الذي يقود هجوم فريقه ويبدأ أساسيا.

نانت المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة، بينما يحتل لوهافر المركز الـ 17 برصيد 21 نقطة.

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