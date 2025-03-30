الأحد 30 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مصطفى محمد أساسيا وكوكا بديلا، تشكيل مباراة لوهافر ونانت بالدوري الفرنسي

نانت، فيتو
نانت، فيتو

يلتقي فريق لوهافر مع نظيره نانت، على ملعب جول ديشاسو، مساء اليوم الأحد، في الجولة 27 من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

تشكيل لوهافر ضد نانت 

تشكيل نانت أمام لوهافر 

وتشهد مباراة لوهافر ضد نانت مواجهة مصرية خالصة تجمع بين الثنائي أحمد حسن كوكا لاعب لوهافر والذي يتواجد على مقاعد بدلاء فريقه في مواجهة، اليوم الأحد، ومصطفى محمد لاعب نانت الذي يقود هجوم فريقه ويبدأ أساسيا.

نانت المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة، بينما يحتل لوهافر المركز الـ 17 برصيد 21 نقطة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لوهافر نانت فريق لوهافر الدوري الفرنسي لكرة القدم الدوري الفرنسي

مواد متعلقة

كوكا ضد مصطفى محمد، موعد مباراة لوهافر ونانت في الدوري الفرنسي

تحت أنظار عبد المنعم، نيس يخسر من موناكو بثنائية في الدوري الفرنسي

احتفل مع زوجته ونجله، مصطفى محمد يقود نانت للفوز على ليل (صور)

كوكا يقود لوهافر لفوز قاتل أمام لانس في الدوري الفرنسي

الأكثر قراءة

كولر يستفسر عن مصير صفقة زيزو والأهلي يحسمها

مركز الفلك الدولي ينشر أول صورة لهلال شوال في العالمين العربي والإسلامي

شاهد كشف حساب الرئيس السيسي في رمضان

إصابة 12 شخصًا إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بالمنيا

كنت نايم والله، موقف مضحك لإمام مسجد اعتقد اليوم عيدًا في مصر، والنشطاء: لسه صيام (فيديو)

التقويم الهجري لا يصلح لتوثيق الأحداث، عمرو محمود ياسين يثير الجدل بشأن اختلاف هلال العيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

البابا تواضروس يترأس جنازة الأنبا باخوميوس في الكاتدرائية المرقسية

منوعات

المزيد

كان يؤدي طقوسًا لتكريم الموتى، ضبط رجل تسبب في أكبر حريق غابات بكوريا الجنوبية

كنت نايم والله، موقف مضحك لإمام مسجد اعتقد اليوم عيدًا في مصر، والنشطاء: لسه صيام (فيديو)

رئيسة منظمة خيرية تتهم الأمير هاري بالتنمر

بمشاركة الملك سلمان وولي العهد، صور ترصد احتفالات السعوديين بأول أيام عيد الفطر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 30 مارس 2025

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

32 جنيهًا سعر كيلو الأرز اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

4 نصائح من الأرصاد لمواجهة تقلبات طقس العيد (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فتيات تسأل عن حكم أموال التيك توك والصلاة بـ لبس ضيق، وعلي جمعة يرد

شاب يسأل: ما جزاء شهادة الزور؟ وعلي جمعة يرد: هتودي صاحبها جهنم مباشرة (فيديو)

علي جمعة: الرسول أمر النساء بالخروج لصلاة العيد مهما كانت أحوالهن

المزيد
الجريدة الرسمية