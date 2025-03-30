وكيل الطب الوقائى بالدقهلية يتابع جاهزية منشآت الرعاية الأولية لاستقبال عيد الفطر المبارك

وجه الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة فريقًا موسعًا من الطب الوقائى تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولى وكيل المدرية للطب الوقائى بتفقد منشآت الرعاية الأولية، والتأكد من جاهزيتها خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.

وكيل الطب الوقائى يتابع جاهزية منشآت الرعاية الأولية لاستقبال عيد الفطر المبارك



شمل المرور الفترات الصباحية والمسائية بإدارات محلة دمنة , دكرنس ومنية النصر حيث تفقد مراكز طب الأسرة بمحلة دمنة, دموة , اشمون الرمان , الدراكسة.و ميت طاهروذلك للوقوف على صلاحية الأجهزة، وتوافر الأدوية، والمستلزمات الطبية.

كما أكد وكيل المديرية، على انتظام سير العمل في المبادرات الرئاسية، وخدمات تنظيم الأسرة خلال فترة العيد، مشددًا على رفع معدلات الانضباط والالتزام بالزي الرسمي وضرورة تقديم الخدمة بسهولة.



واختتم الطنبولي جولته بالتأكيد على الفرق الطبية بضرورة حسن استقبال المواطنين، مشيدًا بجهود الفرق الطبية في تقديم الخدمات الصحية بالمحافظة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.