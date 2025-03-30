الزراعة تعلن الطوارئ بغرف العمليات لمواجهة التعديات على الأراضي في العيد

قال حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالقاهرة وغرف عمليات فرعية في إدارات حماية الأراضي بالمحافظات بالتعاون مع مديري مديريات الزراعة بالإضافة إلى إلغاء الإجازات والعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك لمنع اي تعديات والازالة الفورية في المهد بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية في الشرطة والمحليات وعودة الارض لطبيعتها الزراعية.

وأكد "راشد" استمرار مرور مهندسي الإدارة علي محافظات الجمهورية مناشدا المواطنين عدم التعدي على الأراضى الزراعية حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون مؤكدا أن الدولة تتعامل بكل حزم للحفاظ على الرقعة الزراعية لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين.

وأشار إلى انه تم تنفيذ حالات ازالة فورية في بعض محافظات الجمهورية اليوم وإعادة الارض للزراعة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين

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