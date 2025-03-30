الأحد 30 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مواعيد عرض وإعادة الحلقة الأخيرة من مسلسل الغاوي لـ أحمد مكى

الغاوي.فيتو
الغاوي.فيتو

تعرض شاشات التليفزيون ومنصات البث الرقمي، اليوم الأربعاء الحلقة الـ15 والأخيرة من  مسلسل “الغاوي” للفنان أحمد مكي الذي يشارك به في الدراما الرمضانية لعام 2025.

مسلسل الغاوي الحلقة الأخيرة

وتذاع الحلقة الـأخيرة من مسلسل الدراما الشعبي “الغاوي”  مساء اليوم الأربعاء عبر فضائية ON فى تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الساعة 11:30 صباح الغد، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.30 مساء، والإعادة غدا الساعة 7.30 صباحًا والساعة 3 عصرًا.

 

أبطال مسلسل الغاوي

تشمل القائمة الكاملة لأبطال مسلسل الغاوي كوكبة من النجوم فى مقدمتهم؛ أحمد مكي وعائشة بن أحمد وأحمد بدير وعمرو عبد الجليل وأحمد كمال.

 

كما يشارك كل من؛ محمد لطفي كرم جابر وتامر شلتوت وولاء الشريف وهاجر عفيفي ومغني الراب أبيوسف والمغني الشعبي كزبرة.

 

مسلسل الغاوي من تأليف محمود زهران وطارق الكاشف، إخراج محمد العدل.

 

 

مسلسل الكبير أوي

وكان الفنان أحمد مكي  قرر الابتعاد عن تقديم جزء  جديد من مسلسل الكبير خلال السباق الرمضاني الجاري وقرر تقديم إحدى الشخصيات الدرامية الشعبية في عمل من تأليف هانى سرحان.

وقدم  مكى، طوال السنوات الماضية، مسلسل الكبير أوي، الذي حقق نجاحا كبيرا، وأصبح علامة مميزة في الدراما المصرية الكوميدية، ويرتبط به العديد من الجمهور في جميع أنحاء الوطن العربي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أبطال مسلسل الغاوي أحمد مكي الدراما المصرية الكبير عمرو عبد الجليل قناة ON قناة ON دراما مسلسل الكبير مسلسل الغاوي محمد لطفي محمد العدل

الأكثر قراءة

كولر يستفسر عن مصير صفقة زيزو والأهلي يحسمها

مركز الفلك الدولي ينشر أول صورة لهلال شوال في العالمين العربي والإسلامي

شاهد كشف حساب الرئيس السيسي في رمضان

اجتماع مرتقب لحسم مصير زيزو مع الزمالك

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

حميدتي يعترف بانسحاب قواته من العاصمة الخرطوم

كنت نايم والله، موقف مضحك لإمام مسجد اعتقد اليوم عيدًا في مصر، والنشطاء: لسه صيام (فيديو)

موعد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث في كأس الاتحاد الإنجليزي والقناة الناقلة

منوعات

المزيد

كان يؤدي طقوسًا لتكريم الموتى، ضبط رجل تسبب في أكبر حريق غابات بكوريا الجنوبية

كنت نايم والله، موقف مضحك لإمام مسجد اعتقد اليوم عيدًا في مصر، والنشطاء: لسه صيام (فيديو)

رئيسة منظمة خيرية تتهم الأمير هاري بالتنمر

بمشاركة الملك سلمان وولي العهد، صور ترصد احتفالات السعوديين بأول أيام عيد الفطر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 30 مارس 2025

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

32 جنيهًا سعر كيلو الأرز اليوم الأحد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

قص ولزق بالكربون.. 40 مسلسلا وأفكارا مكررة في دراما رمضان 2025 (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم استخدام ألعاب المراهنات الإلكترونية؟ الأزهر للفتوى يجيب (فيديو)

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في معركة "أجنادين"

حكم صيام المرأة التي تشعر بألم الحيض لكنه لم يخرج قبل الغروب

المزيد
الجريدة الرسمية