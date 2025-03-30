أسباب استبعاد حسام أشرف من قائمة الزمالك لمواجهة ستيلينبوش

قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك استبعاد اللاعب حسام أشرف من قائمة الفريق التي سافرت إلى جنوب أفريقيا لمواجهة ستيلينبوش في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد مصدر داخل النادي أن الاستبعاد جاء لأسباب فنية، حيث رأى الجهاز الفني أن هناك لاعبين أكثر جاهزية لشغل مركزه خلال هذه المواجهة المهمة.

وكانت بعثة الفريق قد غادرت القاهرة فجر اليوم الأحد متجهة إلى جنوب أفريقيا استعدادًا لخوض المباراة المرتقبة يوم الأربعاء المقبل.

ويهدف الزمالك إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه لتعزيز فرصه في التأهل إلى الأدوار القادمة من البطولة.

ويُعد حسام أشرف من اللاعبين الشباب في الفريق، ويطمح لإثبات نفسه والحصول على فرصة للمشاركة بشكل أكبر في المباريات المقبلة.

ومن المتوقع أن يعمل اللاعب على تطوير مستواه خلال التدريبات القادمة لإقناع الجهاز الفني بإدراجه في حساباته خلال المواجهات القادمة، سواء في البطولات المحلية أو القارية.

ويواصل الزمالك استعداداته بكل قوة للمباراة، حيث يضع الجهاز الفني بقيادة المدرب خطته لتحقيق الفوز والعودة بنتيجة إيجابية تسهم في استمرار الفريق في المنافسة على اللقب القاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.