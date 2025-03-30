الأحد 30 مارس 2025
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محافظات

جولة لمحافظ الدقهلية بشوارع المنصورة وطلخا استعدادا لعيد الفطر (صور)

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

 قام اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بجولة تفقدية في مدينتي المنصورة وطلخا، يرافقه شرطة المرافق، ومباحث التموين، ومسؤولو قطاع النظافة، وذلك للاطمئنان على مستوى النظافة العامة وإزالة الإشغالات، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة الحالة العامة للشارع.

الشوارع المستهدفة في جولة محافظ الدقهلية 

,شملت الجولة عددًا من الشوارع الحيوية، من بينها شارع مفارق بلقاس بطلخا، وشارع جيهان، والترعة، والجلاء، وميدان الطميهي بمدينة المنصورة، حيث وجه المحافظ بتكثيف جهود رفع المخلفات وإزالة التعديات على الأرصفة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقوانين للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

التقى المحافظ بعدد من المواطنين وهنأهم بعيد الفطر المبارك

وخلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من المواطنين وهنأهم بعيد الفطر المبارك، مستمعًا إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن الخدمات المقدمة لهم، وأكد لهم أن المحافظة تعمل على تلبية احتياجاتهم وتحسين مستوى الخدمات في جميع القطاعات.

الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين

كما وجه المحافظ المسؤولين بضرورة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، وتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، في إطار جهود المحافظة للحفاظ على استقرار الأسواق وخدمة المواطنين.

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