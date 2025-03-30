مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

لقي شخصين مصرعهما فيما اصيب 5 اخرين، اليوم الاحد، في حادث تصادم سيارة 8 راكب بـ تروسيكل، بطريق الصعيد الزراعي السريع «مصر/اسوان»، امام قرية اتليدم بمركز ابوقرقاص في محافظة المنيا، بسبب السرعة.

مصرع وإصابة 7 أشخاص في المنيا

وكانت الاجهزة الامنية بالمنيا، برئاسة اللواء مجدي سالم، مدير الامن، تلقت بلاغا من عمليات النجدة، بتصادم سيارة رقم 5297 ن ه ج، بتروسيكل بدون لوحات، نتيجة السرعة.

مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم جنوب محافظة المنيا

وانتقلت سيارات الاسعاف والشرطة الي موقع البلاغ، وتبين مصرع كلا من ( احمد، ف، م، 45 سنة)، سائق، مقيم بابوقرقاص، واخر مجهول الاسم والعنوان في العقد الرابع من العمر، فيما اصيب 5 اشخاص اخرين بينهم طفل، مقيمين جميعا بمركز ابوقرقاص.

مستشفى ابوقرقاص المركزي

تم نقل المصابين والجثتين الي مستشفى ابوقرقاص المركزي، والتحفظ علي المركبتين بمعرفة، مأمور مركز شرطة ابوقرقاص.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف..

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