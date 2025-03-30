تعرف على بديل محمود بنتايك في مباراة الزمالك وبطل جنوب أفريقيا

استقر المدير الفني لنادي الزمالك، البرتغالي جوزيه بيسيرو، على الدفع بأحمد فتوح في مركز الظهير الأيسر خلال مواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي، وذلك في ظل غياب محمود بنتايك لعدم صدور تأشيرة سفره مع بعثة الفريق إلى جنوب أفريقيا.

ويأتي قرار بيسيرو بالاعتماد على فتوح نظرًا لخبرته الكبيرة في هذا المركز، حيث يُعد أحد العناصر الأساسية في تشكيلة الزمالك، ويتمتع بقدرات دفاعية وهجومية مميزة تساعد الفريق على تحقيق التوازن خلال المباراة.

يأمل بيسيرو في تجهيز جميع لاعبيه بشكل مثالي قبل اللقاء، خاصة في ظل صعوبة المواجهة أمام الفريق الجنوب أفريقي، الذي أظهر مستوى جيدًا في لقاء الذهاب.

ويحل الزمالك ضيفًا على ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا في الثالثة عصر يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك وستيلينبوش في السادسة مساء يوم 9 أبريل المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

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