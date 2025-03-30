الأحد 30 مارس 2025
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حوادث

القبض على قائد أتوبيس صدم شخصين أثناء عبورهما الطريق بالمنيرة

القبض على قائد أتوبيس
القبض على قائد أتوبيس صدم شخصين أثناء عبورهما الطريق بالمنير

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على قائد أتوبيس دهس شخصين أثناء عبورهما الطريق بمنطقة المنيرة مما أسفر عن إصابتهما.

 

حادث المنيرة اليوم

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري بمنطقة المنيرة، وعلى الفور انتقل رجال مرور الجيزة لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخصين للطريق بمنطقة المنيرة بمحافظة الجيزة صدمهما أتوبيس، مما أسفر عن إصابتهما، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 


وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك الأتوبيس

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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