بمشاركة 600 طفل، رئيس مدينة أجا في الدقهلية يشهد حفل يوم اليتيم السنوي (صور)

شهد المحاسب محمدعبد الباقي رئيس مركز ومدينة أجا في محافظة الدقهلية، حفل الأطفال الأيتام بمركز أجا، ضمن فعاليات الحفل السنوي بعيد اليتيم الموافق الأول من أبريل والمقام بأحد قاعات قرية الوادي.

وذلك بناءً على توجيهات طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وبحضور سميرة الدومانى سكرتير عام رئاسة مركز ومدينة أجا، بمشاركة 600 طفل بمركز ومدينة أجا، والتي تنظمها جمعية رسالة للأعمال الخيرية بمدينة أجا.

اتجاه الدولة إلى الاهتمام بهم وتحقيق أفضل رعاية لهم

وفى كلمته، رحب" رئيس أجا "، بالحضور والأطفال الأيتام، مُعربًا عن سعادته البالغة بمشاركته احتفالاتهم وقضاء الوقت معهم، مُشيرًا إلى اتجاه الدولة إلى الاهتمام بهم وتحقيق أفضل رعاية لهم، لافتًا إلى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاته باستمرار وزيادة الدعم لهم فى جميع المجالات لتحقيق السعادة، ولأسرهم، وتوصيل رسالة للمجتمع بدورهم الفعال والذي لايقل أهمية عن غيرهم، وهم أبناءنا المقربون إلى قلوبنا دائمًا.

ضرورة رعاية الأيتام ودعمهم حتى يصلوا إلى بر الأمان

وقال "رئيس أجا": إن الله عز وجل كرم اليتيم وأوصى به، حيث قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى"، مؤكدًا علي ضرورة رعاية الأيتام ودعمهم حتى يصلوا إلى بر الأمان.

قائدكم هو الرسول صلي الله عليه وسلم، الذي ولد وعاش يتيما ومات عظيمًا

وكما أضاف يكفيكم فخرًا أن قائدكم هو الرسول صلي الله عليه وسلم، الذي ولد وعاش يتيما ومات عظيمًا٬ فأنتم أبطال تغلبتم على كل ظروف الحياة ومصاعبها، وإنني أري فيكم المستقبل الواعد الذي ينقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة".



نسعى إلى رسم البسمة على شفاه الأطفال

وأضاف رئيس أجا أننا جميعًا نسعى إلى رسم البسمة على شفاه هؤلاء الأطفال، ونقدم للأطفال كل ما يحتاجونه من دعم قدر استطاعتنا، فهم جزء مهم وفاعل في المجتمع.

وفي نهاية الحفل قدم الشكر لهم والتحية والتقدير للقائمين على تنظيم هذا الاحتفال ورسم البسمة على شفاة هؤلاء الأطفال.

وحضر الاحتفال بعض رجال الأعمال ولفيف من أهالي الأطفال وذويهم.

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