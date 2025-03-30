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اقتصاد

شعبة الذهب: عيار 21 يرتفع 350 جنيهًا خلال مارس 2025

ايهاب واصف؛ فيتو
ايهاب واصف؛ فيتو

كشف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة إيهاب واصف، أن الذهب في مصر حقق مكاسب خلال شهر مارس 2025 بأكثر من 350 جنيها في الجرام بنسبة زيادة بلغت 8.6% في أعلى ارتفاع شهري منذ فبراير 2024.

وأضاف واصف في تقرير شعبة الذهب اليوم، أن سعر عيار 21 وهو الأكثر تداولا في البلاد تحرك من 4035 جنيها يوم 1 مارس إلي 4385 جنيها بتداولات اليوم 30 مارس 2025.

الذهب سجل أعلى مستوى تاريخي في مصر

وأشار إلى أن الذهب سجل أعلى مستوى تاريخي في مصر حاليًا، مدفوعة بالتطورات العالمية لسعر الأونصة التي حققت مستويات قياسية عند 3086 دولارًا بختام تداولات الأسبوع الماضي.
 

وأكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار الذهب تشهد ارتفاعًا غير مسبوق على المستويين العالمي والمحلي، مدفوعةً بتصاعد المخاوف من حرب تجارية عالمية عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات والشاحنات الخفيفة، والتي ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من الأسبوع الحالي.

الذهب العالمي ارتفع بأكثر من 17% منذ بداية عام 2025

وأشار إيهاب واصف، إلى أن الذهب العالمي ارتفع بأكثر من 17% منذ بداية عام 2025، نتيجة توسع نطاق الحرب التجارية، والتي أثارت مخاوف الأسواق من ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو العالمي.

وتابع، أن "الوضع الحالي يشهد تحولًا كبيرًا نحو الأصول الآمنة، خاصة مع تصاعد التصريحات الأمريكية التي تهدد بامتداد تأثيرات الحرب التجارية إلى قطاعات أوسع بعد إدراج رسوم السيارات ومداخلات الإنتاج".  

 

 تفاعل السوق المحلي مع المتغيرات العالمية


وأرجع واصف قفزة الذهب في مصر، إلي تفاعل السوق المحلي مع المتغيرات العالمية، حيث أصبح تغير سعر الأونصة هو العامل الأهم في حركة الذهب في مصر خلال الفترة الحالية مع استقرار عامل الدولار وثبات الطلب على الذهب في الأسواق.

وأوضح رئيس شعبة الذهب، أن قراءة مستجدات سوق الذهب يتطلب مراقبة دقيقة لتطورات السياسات التجارية الدولية، خاصة مع استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، والتي قد تؤدي إلى مزيد من الارتفاعات في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.  

وشدد على أن هذا الارتفاع القياسي يضع الذهب في صدارة الأصول الاستثمارية الأفضل أداءً منذ بداية العام الجاري، وسط توقعات بمواصلة المعدن تألقه طالما بقيت الحرب التجارية عاملًا ضاغطًا على معنويات الأسواق العالمية.

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رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة إيهاب واصف الذهب والمعادن الثمينة

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