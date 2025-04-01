5 شروط يجب توافرها في أعضاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية (إنفوجراف)

قانون المسئولية الطبية يواجه جرائم إتلاف المنشآت الصحية.. الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز خمسين ألف جنيه.. والحفاظ على سلامة مقدمي الخدمة «أبرز الأهداف»