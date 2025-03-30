الأحد 30 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مارفل تصدر بوستر رسمي لشخصية Kingpin من مسلسل Daredevil Born Again

Daredevil: Born Again،
Daredevil: Born Again، فيتو

نشرت استديوهات مارفل، بوستر رسمي جديد،  لشخصية Kingpin، من مسلسل Daredevil: Born Again، بالتزامن مع عرضه حصريا عبر منصة  منصة Disney+.

وجاء البوستر الجديد، بالألوان، والأبيض والأسود، وتميز بتصميمه المختلف، الذي يوضح مدي اضطراب الشخصية.

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7.5 مليون مشاهدة لمسلسل Daredevil: Born Again خلال 5 أيام

وحقق مسلسل Daredevil: Born Again، مشاهدات بلغت 7.5 مليون مشاهدة على منصة Disney+ خلال أول 5 أيام من عرضه فقط.

وتلقى مسلسل مارفل المنتظر  Daredevil: Born Again، مراجعات نقدية وردود فعل إيجابية بلا استثناء، من قبل جميع النقاد أو الأشخاص الذين شاهدوا العمل.

ووصف النقاد مسلسل  Daredevil: Born Again، بأنه ليس فقط عودة قوية فقط للمسلسل، بل قد يكون أعظم ما قدمته استديوهات مارفل حتى الآن فيما يخص التلفزيون.

فيما أكد الممثل، فنسنت دونوفريو، أن مسلسل DAREDEVIL: BORN AGAIN، سيفتح الباب لشيء "رائع للغاية"، في عالم مارفل السينمائي MCU.

وقال فنسنت في تصريحات صحفية: "هناك شيء لا يعرفه الناس، ونحن حتى لسنا متأكدين منه بالكامل.. مارفل تحتفظ بالكثير من الأسرار... لكننا نحصل على تلميحات".

ويلسون بيثيل يكشف تفاصيل الخط الزمني لمسلسل مارفل Daredevil Born Again

وكشف الممثل ويلسون بيثيل، عن تفاصيل الخط الزمني لمسلسل مارفل Daredevil Born Again.

وأوضح ويلسون، أن أحداث مسلسل Daredevil Born Again، تقع بعد 5 سنوات من أحداث الموسم الثالث من المسلسل.

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تصوير الموسم الثاني من مسلسل DAREDEVIL: BORN AGAIN بالتزامن مع عرض الأول

وأعلن كيفن فايجي، رئيس ستديوهات مارفل، أن تصوير الموسم الثاني من مسلسل DAREDEVIL: BORN AGAIN، سيتزامن مع عرض الموسم الأول على ديزني+، ولن يتم الانتظار حتى معرفة ردود أفعال الجمهور تجاه المسلسل.

مسلسل DAREDEVIL: BORN AGAIN يحصل على تصنيف TV-MA

وحصل مسلسل مارفل DAREDEVIL: BORN AGAIN، على تصنيف  TV-MA (للبالغين)، وهو ما يعني أن  العرض التلفزيوني، يحتوي على مشاهد عنف تصويري، أو لغة بذيئة أو مشاهد جنسية مصورة أو مزيج منها.

 

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وأشاد الممثل، تشارلي كوكس، بالممثلة ديبورا آن وول وإلدن هنسون، التي تشاركه البطولة في مسلسل مارفل، Daredevil: Born Again.

وقالت تشارلي، في تصريحات صحفية: "من أول مشهد لي مع "ديبورا آن وول وإلدن هنسون" في مسلسل “Daredevil: Born Again، شعرت أنها مميزة حقا.. كما أن المشهد كُتب وكأنه مشهد نتذكر فيه الأوقات القديمة..لم يكن هناك حاجة للتمثيل على الإطلاق.. كان طبيعيا جدا وساحرا”.

تشارلي كوكس يتحدث عن Daredevil: Born AgainDaredevil: Born Again"Daredevil: Born Again"

وكشف الممثل تشارلي كوكس، أن مسلسل "Daredevil: Born Again"، يشهد تحولات إبداعية معقدة من قبل ستديوهات مارفل.

وأشار كوكس، في تصريحات صحفية، إلى أن التزام مارفل بتحسين العمل، وخلق مسلسلات تليفزيونية جديدة، تناسب جميع المشاهدين، سواء كانوا على دراية سابقة، بجميع أعمال عالم مارفل أم لا.

مشاهد قتالية بطريقة اللقطة الواحدة

وكشف الممثل "تشارلي كوكس"، أن مسلسل Daredevil Born Again، سيحتوي على مشاهد قتالية، تم تصويرها لقطة واحدة، مشابهة لتلك المتواجدة في الأجزاء السابقة، التي عرضت على منصة نتفليكس ـ Netflix.

وقال كوكس: "هؤلاء المشجعون المتحمسون للمسلسل، ولتلك المشاهد لن يخيب أملهم".

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