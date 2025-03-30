الأحد 30 مارس 2025
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محافظات

محافظ الدقهلية في جولة تفقدية بشوارع المنصورة

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، جولة في مدينة المنصورة، تفقد خلالها أعمال تطوير ورفع كفاءة حمام السباحة بمديرية التربية والتعليم، ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة الحمام ليكون جاهزا للاستخدام وتقديم الخدمات المطلوبة، كما وجه بالمتابعة اليومية لسير الأعمال حتى موعد الانتهاء.

تكثيف أعمال النظافة بشوارع المنصورة

وتفقد محافظ الدقهلية عدد من شوارع مدينة المنصورة، ووجه لرئيس حي غرب بتكثيف أعمال النظافة خلال أيام العيد ورفع أي تجمعات أولا بأول ومتابعة نوبتجيات النظافة على مدار الساعة، إلى جانب المتابعة اليومية لأعمال منظومة النظافة بنطاق الحي والحفاظ على مستوى النظافة اللائق الذي تحقق على مستوى المدينة واستمرار المظهر الحضاري للمدينة.

محافظ الدقهلية يتفقد عدد من شوارع حي شرق المنصورة 

كما تفقد محافظ الدقهلية عدد من شوارع حي شرق المنصورة شملت شارع المشاية والجمهورية، وعبد السلام عارف والجيش وقناة السويس، مشددا على استمرار رفع مستوى النظافة والحفاظ على المستوى اللائق الذي وصلنا إليه من خلال منظومة النظافة المعمول بها حاليا، وأضاف أنه يتابع أداء الجهاز التنفيذي يوما بيوم للتأكد من الاستجابة لمطالب المواطنين وتوفير احتياجاتهم وحصولهم على الخدمات المطلوبة.

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