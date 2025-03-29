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التعليم العالي: 5 فوائد لصيام مريض ارتجاع المريء

معهد تيودور بلهارس،
معهد تيودور بلهارس، فيتو

تحرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع معهد تيودور بلهارس للأبحاث على تقديم نصائح صحية للصائمين خلال شهر رمضان، وذلك من خلال سلسلة "صوموا تصحوا" التي يقدمها أعضاء وحدة التغذية العلاجية بالمعهد ومجموعة من الأطباء من مختلف أقسام المعهد.

التعليم العالي: 5 فوائد لصيام المريض الذي يعاني ارتجاع المريء

تناول محمد رفاعي، باحث الجهاز الهضمي والكبد، بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، موضوع الصيام وارتجاع المريء وتفصيل ذلك في الآتي: 
 

 يساعد الصيام على تقليل إفراز حمض المعدة، مما يساهم في تخفيف أعراض ارتجاع المريء.
 

 يُنصح بتناول وجبات صغيرة ومتوازنة لتجنب الضغط على المعدة.
 

تجنب الأطعمة الدهنية والمقلية والمشروبات الغازية التي قد تزيد من الأعراض.


 الامتناع عن النوم مباشرة بعد السحور يساعد في تقليل الشعور بالحموضة والارتجاع.

احرصوا على اتباع نمط غذائي صحي خلال رمضان لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي وتحقيق أقصى استفادة من الصيام!

 

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