الأحد 30 مارس 2025
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القاهرة تسجل 27 درجة مئوية، درجات الحرارة غدا الأحد في مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،  درجات الحرارة  غدا الأحد، ليسود طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشرقية وحار على الجنوب، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا، نشاط مثير للرمال والأتربة

حالة الطقس غدا الأحد 30-3-2025 في محافظة الفيوم


طقس الغد الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد.

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 27

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 27

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 28

بنها: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى  26

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 27

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 27

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 26

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 13  و درجة الحرارة العظمى 30

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 20

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 24

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 27

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى  28

السويس: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى: 28

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 28

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 28

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 28

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  14 ودرجة الحرارة العظمى 28

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 28

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 13  ودرجة الحرارة العظمى:  28

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  15 ودرجة الحرارة العظمى 29

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 31

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 17  ودرجة الحرارة العظمى 32
 

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