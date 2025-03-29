الأرجنتين تتفاوض على قرض جديد من صندوق النقد بقيمة 20 مليار دولار

أكد صندوق النقد الدولي، أنه يجري محادثات مع الأرجنتين بشأن قرض جديد بقيمة 20 مليار دولار، بهدف دعم برنامجها للإصلاح الاقتصادي.

وفي بيان صادر اليوم السبت، قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن "التقدم المحرز حول البرنامج الجديد متواصل على جميع المستويات لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق من شأنه مساعدة الأرجنتين على تعزيز برنامجها الاقتصادي الناجح"، مضيفًا أن أي اتفاق يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

القرض الجديد وتراجع البيرو

في السياق، صرح وزير الاقتصاد الأرجنتيني، لويس كابوتو، بأن القرض سيُستخدم لإعادة تمويل البنك المركزي.

وأضاف أن الأرجنتين تتفاوض أيضًا للحصول على قروض من البنك الدولي وبنك التنمية للبلدان الأمريكية.

واعتبر مايلي، أن هذا القرض يرفع احتياطي البنك المركزي إلى 50 مليار دولار على الأقل، مقارنة بـ 26.23 مليار دولار حاليًا.

وأدى احتمال الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي إلى تراجع حاد في قيمة البيزو، مدفوعًا بمخاوف من أن تنطوي الصفقة الجديدة على خفض محتمل لقيمة العملة، وهو ما استبعده ميلي.

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