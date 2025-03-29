الأحد 30 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الأرجنتين تتفاوض على قرض جديد من صندوق النقد بقيمة 20 مليار دولار

الأرجنتين تطلب قرضًا
الأرجنتين تطلب قرضًا جديدًا من صندوق النقد الدولي

أكد صندوق النقد الدولي، أنه يجري محادثات مع الأرجنتين بشأن قرض جديد بقيمة 20 مليار دولار، بهدف دعم برنامجها للإصلاح الاقتصادي.

وفي بيان صادر اليوم السبت، قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن "التقدم المحرز حول البرنامج الجديد متواصل على جميع المستويات لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق من شأنه مساعدة الأرجنتين على تعزيز برنامجها الاقتصادي الناجح"، مضيفًا أن أي اتفاق يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

القرض الجديد وتراجع البيرو

في السياق، صرح وزير الاقتصاد الأرجنتيني، لويس كابوتو، بأن القرض سيُستخدم لإعادة تمويل البنك المركزي. 

وأضاف أن الأرجنتين تتفاوض أيضًا للحصول على قروض من البنك الدولي وبنك التنمية للبلدان الأمريكية.

واعتبر مايلي، أن هذا القرض يرفع احتياطي البنك المركزي إلى 50 مليار دولار على الأقل، مقارنة بـ 26.23 مليار دولار حاليًا.

وأدى احتمال الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي إلى تراجع حاد في قيمة البيزو، مدفوعًا بمخاوف من أن تنطوي الصفقة الجديدة على خفض محتمل لقيمة العملة، وهو ما استبعده ميلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إصلاح الاقتصاد احتياطي البنك المركزي الاقتصاد الأرجنتيني القرض الجديد الصفقة الجديدة

الأكثر قراءة

تعذر رؤية هلال شوال فى سماء حلوان (فيديو وصور)

رئيس الوزراء يقرر مد إجازة عيد الفطر حتى 2 أبريل

بعد اختلاف رؤية العيد لو مسافر غدا من السعودية لمصر أفطر ولا أصوم؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

مدحت العدل يرد على تصريحات حسام حسن: لا فهم ولا عقل

أحمد حجازي يسخر من حسام حسن بعد تصريحاته المثيرة

المواعيد الجديدة لصلاة عيد الفطر بعد تعذر رؤية هلال شوال

بعد غضب جماهير الزمالك، أول تعليق من حسام حسن على رغبته في انتقال زيزو للأهلي

موعد مباراتي منتخب مصر القادمتين في تصفيات كأس العالم والفريقان المنافسان

منوعات

المزيد

سائق يوقف حافلته ويلعب مع الأطفال بالثلج في تركيا (فيديو)

إقبال كثيف على محلات وسط البلد لشراء ملابس عيد الفطر 2025 (صور)

مقتل وإصابة 6 أشخاص في حادث إطلاق نار بأمريكا

ليتوانيا تسعى لانتشال جنود أمريكيين ابتلعهم مستنقع

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

340 جنيها زيادة فى سعر جرام الذهب عيار 21 خلال مارس

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم

استقرار أسعار الأرز اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الإفتاء تحسم جدل رؤية هلال أول أيام عيد الفطر المبارك 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

بعد اختلاف رؤية العيد لو مسافر غدا من السعودية لمصر أفطر ولا أصوم؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، علي بن الحسين السَّجَّاد زين العابدين

مدرسة القرآن بنجوع العزبة بسوهاج تكرم 200 من حفظة القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية