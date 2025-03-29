السبت 29 مارس 2025
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رياضة

بمشاركة عبد القادر، قطر يتعادل مع العربي سلبيا في الدوري القطري

أحمد عبد القادر
أحمد عبد القادر

تعادل فريق قطر مع نظيره العربي سلبيا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد سحيم بن حمد، ضمن منافسات الأسبوع 19 من الدوري القطري الممتاز.

تشكيل قطر ضد العربي 

وبدأ أحمد عبد القادر المعار من صفوف الأهلي، في تشكيل قطر بشكل أساسي قبل أن يقرر المدرب استبداله في الدقيقة 78.
وجاء تشكيل قطر كالتالي:" 

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ترتيب قطر والعربي في الدوري القطري 

بهذه النتيجة يحتل فريق قطر المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 22 نقطة، فيما يحتل العربي المركز السابع برصيد 23.

مصدر يكشف مصير أحمد عبد القادر من العودة للأهلي 

فيما كشف مصدر داخل الأهلي مصير أحمد عبد القادر لاعب الأهلي المعار إلى صفوف قطر القطري، مؤكدا عودة اللاعب إلى القلعة الحمراء عقب انتهاء إعارته إلى ناديه الحالي بعد توصية لجنة التخطيط للكرة بالأهلي بعودة اللاعب من جديد. 

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قطر العربي قطر ضد العربي الدوري القطري احمد عبد القادر

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