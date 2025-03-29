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رياضة

فرانكفورت يفوز على شتوتجارت 0/1 وينعش آماله الأوروبية

فرانكفورت، فيتو
فرانكفورت، فيتو

اقترب آينتراخت فرانكفورت، من تأمين مشاركته في دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه 1-0 على ضيفه شتوتجارت، اليوم السبت، في الجولة 27 من  الدوري الألماني.

هدف فرانكفورت في شتوتجارت وحالة الطرد وترتيب الفريقين 

ويدين فرانكفورت بالفضل في هذا الفوز، إلى ماريو جوتزه، الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 70 من متابعة لتسديدة هوجو لارسون التي ارتدت من القائم.

ولعب شتوتجارت بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 57 لطرد لاعبه أمين الدخيل، بعد عرقلته لهوجو إيكيتيكي. 

وتقدم فرانكفورت للمركز الثالث قبل 7 جولات من نهاية الموسم، لكن ماينز سيكون بوسعه استعادة المركز الثالث حال فوزه على بوروسيا دورتموند غدا الأحد.

ويتفوق فرانكفورت بفارق 5 نقاط على بوروسيا مونشنجلادباخ، لكن فرايبورج بوسعه تقليص الفارق إلى 3 نقاط عبر الفوز على ضيفه يونيون برلين غدا الأحد.

ورفع فرانكفورت رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد شتوتجارت عند 37 نقطة في المركز العاشر.

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