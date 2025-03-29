خالد الصاوي أول الحضور في العرض الخاص لفيلم "سيكو سيكو" (صور)

يحتفل نجوم وصناع فيلم “سيكو سيكو” بالعرض الخاص للعمل داخل إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر.

وكان من أول الحضور لتقديم التهنئة الفنانة أميرة أديب، ونور محمود، كما وصل من أبطال العمل الفنان خالد الصاوي، والفنان طه دسوقي، وآخرون.

قصة وأبطال فيلم سيكو سيكو

فيلم "سيكو سيكو" بطولة عصام عمر وطه دسوقي، باسم سمرة، خالد الصاوي، علي صبحي، تارا عماد، ديانا هشام، ومن تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس.

و تدور أحداث فبلم سيكو سيكو في إطار كوميدي اجتماعي، عن شابين الأول يعمل في شركة شحن، والثاني لاعب ألعاب فيديو، ومن ثم يتم توريطهما في مشكلات مليئة بالمفاجآت ويحاول الشابان النجاة بأقل الخسائر الممكنة.





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