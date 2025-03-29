السبت 29 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ريمس يفوز على مارسيليا 1/3 وباريس سان جيرمان يقترب من لقب الدوري الفرنسي

ريمس ومارسيليا، فيتو
ريمس ومارسيليا، فيتو

حقق فريق ستاد ريمس فوزا مفاجئا على ضيفه مارسيليا بنتيجة 1/3، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة الدوري الفرنسي.

بتلك النتيجة حرم ريمس ضيفه من تقليص الفارق مع المتصدر باريس سان جيرمان، والذي يلعب في وقت لاحق من اليوم السبت، مع سانت إيتيان.

ويحتل مارسيليا المركز الثاني برصيد 49 نقطة، بفارق 19 نقطة خلف باريس المتصدر، والذي يمكنه زيادة الفارق من خلال الفوز في مباراته اليوم.

على الجانب الآخر، رفع ريمس رصيده إلى 26 نقطة في المركز 15.

وسجل كايتو ناكامورا الهدف الأول لريمس في الدقيقة 29، قبل أن يضيف زميله ممادو دياكون الهدف الثاني في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 68 سجل فالنتين أتاجانا الهدف الثالث لريمس، فيما سجل مارسيليا هدفه الوحيد عبر فالنتين رونجيه في الدقيقة 78.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ريمس مارسيليا الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان ستاد ريمس

مواد متعلقة

باريس سان جيرمان ينتظر التتويج بلقب الدوري الفرنسي الليلة

قائمة أعلى 10 لاعبين أجرا في الدوري الفرنسي (إنفوجراف)

الدوري الفرنسي، سانت إيتيان يواجه عقدة 24 أمام سان جيرمان

الأكثر قراءة

تعذر رؤية هلال شوال فى سماء حلوان (فيديو وصور)

رئيس الوزراء يقرر مد إجازة عيد الفطر حتى 2 أبريل

أحمد حجازي يسخر من حسام حسن بعد تصريحاته المثيرة

استطلاع هلال شوال من مرصد حلوان (بث مباشر)

مدحت العدل يرد على تصريحات حسام حسن: لا فهم ولا عقل

بعد غضب جماهير الزمالك، أول تعليق من حسام حسن على رغبته في انتقال زيزو للأهلي

خريطة فلسطين بجوار مفتي الجمهورية تتصدر مواقع التواصل بعد إعلان رؤية العيد

تشييع جثامين نائب رئيس مجلس الدولة ونجليه ضحايا حادث انقلاب سيارة بترعة ببنى سويف

منوعات

المزيد

مقتل وإصابة 6 أشخاص في حادث إطلاق نار بأمريكا

ليتوانيا تسعى لانتشال جنود أمريكيين ابتلعهم مستنقع

عيد الفطر الإثنين فى هذه الدول، المغرب والهند وماليزيا الأبرز

قطر تعلن غدا الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم

استقرار أسعار الأرز اليوم في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم

تعرف على أسعار النحاس اليوم

المزيد

انفوجراف

الإفتاء تحسم جدل رؤية هلال أول أيام عيد الفطر المبارك 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معجزات الرسول، صحابي صار ثريا بدعاء سيدنا محمد له

فقه المرأة، ما حكم صيام من انقطع حيضها قبل الفجر واغتسلت بعد الفجر؟ دار الإفتاء تجيب

مع الزاهدين، أبو بكر الطرطوشي الأندلسي نزيل الإسكندرية

المزيد
الجريدة الرسمية