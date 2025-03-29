ريمس يفوز على مارسيليا 1/3 وباريس سان جيرمان يقترب من لقب الدوري الفرنسي

حقق فريق ستاد ريمس فوزا مفاجئا على ضيفه مارسيليا بنتيجة 1/3، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة الدوري الفرنسي.

بتلك النتيجة حرم ريمس ضيفه من تقليص الفارق مع المتصدر باريس سان جيرمان، والذي يلعب في وقت لاحق من اليوم السبت، مع سانت إيتيان.

ويحتل مارسيليا المركز الثاني برصيد 49 نقطة، بفارق 19 نقطة خلف باريس المتصدر، والذي يمكنه زيادة الفارق من خلال الفوز في مباراته اليوم.

على الجانب الآخر، رفع ريمس رصيده إلى 26 نقطة في المركز 15.

وسجل كايتو ناكامورا الهدف الأول لريمس في الدقيقة 29، قبل أن يضيف زميله ممادو دياكون الهدف الثاني في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 68 سجل فالنتين أتاجانا الهدف الثالث لريمس، فيما سجل مارسيليا هدفه الوحيد عبر فالنتين رونجيه في الدقيقة 78.

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