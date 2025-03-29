بولونيا يفوز على فينيزيا 0/1 ويقتحم المربع الذهبي في الدوري الإيطالي

حقق فريق بولونيا الفوز على مضيفه فينيزيا بنتيجة 1-0، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

وسجل ريكاردو أورسوليني هدف اللقاء الوحيد، في الدقيقة 49، ليمنح بولونيا 3 نقاط ثمينة.

بولونيا يدخل المربع الذهبي في الدوري الإيطالي

ورفع بولونيا رصيده إلى 56 نقطة، في المركز الرابع، بفارق نقطتين خلف أتالانتا صاحب المركز الثالث، الذي يواجه فيورنتينا غدا الأحد.

في المقابل، تجمد رصيد فينيزيا عند 20 نقطة، في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

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