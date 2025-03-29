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مائدة جبر الخواطر بالإسكندرية تختتم شهر رمضان بالفلكلور الشعبي والتنورة "صور"

مائدة رحمن جبر الخواطر،
مائدة رحمن جبر الخواطر، فيتو

اختتمت مائدة جبر الخواطر أكبر مائدة رحمن في حي الجمرك بالإسكندرية، إفطارها الأخير بحفل كبير بدأ قبل صلاة المغرب واستمر عقب الإفطار، بفرق الفلكلور الشعبي وأغاني بحري القديمة وفرقة حديثة وأغاني رمضان والتنورة وشخصيات رمضان، وسط  فرحة المشاركين في المائدة. 

كما استقبلت المائدة  نواب وشخصيات عامة وسياسية،ليشاركوا الإفطار مع أهالينا بمنطقة بحري بالمائدة، وكان في استقبالهم المهندس محمد فاروق القائم علي المائدة. 
و استقبلت المائدة النائب السيد جمعة عضو مجلس الشيوخ، المهندس البديوي السيد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، محمد أبو هندية الغرفة التجارية. السياسي أيمن رمضان،  محمد جويلي امين شباب حزب مستقبل وطن،  الكاتب الصحفى خالد الأمير وكيل نقابة الصحفيين،  الإعلامية أميرة الشرقاوي.


و شهدت المائدة احتفالات مختلفة تنوعت بين فرقة للفنون الشعبية تقدم فلكلور اغاني بحري والإسكندرية وفرقة فنون حديثة تقدم اغاني رمضان والتنورة، وشخصيات رمضان،  وسط فرحة وسعادة بين الأهالي في المائده.

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مائدة جبر الخواطر اقامة موائد الرحمن حي الجمرك شهر رمضان أخبار محافظة الأسكندرية

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