السبت 29 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في انهيار جزئي لعقار بالشروق

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أمرت نيابة الشروق، بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين بانهيار أجزاء من سقف عقار مكون من 4 طوابق، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط أجزاء من سقف سطح عقار، بدائرة قسم شرطة الشروق وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.

 

وبالفحص تبين سقوط جزء من سقف سطح العقار مكون من 4 طوابق، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحماية المدنية النجدة بالقاهرة النيابة العامة انهيار جزئي لعقار عمليات شرطة النجدة بالقاهرة نيابة الشروق قسم شرطة الشروق

مواد متعلقة

حبس شخصين لتداول العملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية بالقليوبية

حجز قائد سيارة سمح لطفله بالجلوس خارج النافذة بالقاهرة

حبس 4 متهمين بسرقة باب حديدي من فيلا بالتجمع

حبس صاحب شركة وهمية للنصب على راغبي العمل بالخارج في القليوبية

النيابة تستعجل التقرير الطبي لحالة فتاة أصيبت إثر احتراق سيارتها بالتجمع

استعجال التقرير المروري حول إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالتجمع

استعجال تفريغ الكاميرات بمنطقة احتراق سيارة تقودها فتاة بالتجمع

استدعاء مجري التحريات لتشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة بقصر النيل

الأكثر قراءة

رسميًا، أول بلد إسلامي يعلن عيد الفطر الإثنين

استعدادات معهد البحوث الفلكية لاستطلاع هلال شهر شوال (صور)

بكرة مش العيد، كتاب التوفيقات الإلهامية يكشف مفاجأة حول أول أيام الفطر

تشييع جثامين نائب رئيس مجلس الدولة ونجليه ضحايا حادث انقلاب سيارة بترعة ببنى سويف

السعودية تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك

استطلاع هلال شوال من مرصد حلوان (بث مباشر)

الإمارات تستخدم الدرون لاستطلاع هلال شوال

إحنا مش في مدرسة، وزير الصحة يرد على شكوى مريض بالمنيا (فيديو)

منوعات

المزيد

الإمارات تعلن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر بعد ثبوت رؤية هلال شوال

اكتشاف علمي جديد.. "الزبادي" قد يحميك من مرض قاتل

مطاردة هوليودية، أمريكي يسرق شاحنة ويصدم 13 سيارة في كاليفورنيا (فيديو)

لحظة مرعبة.. زلزال قوي يحول مسبحًا على سطح بناء إلى شلال مدمر (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت في الأسواق

سعر السكر في الأسواق اليوم السبت 29-3-2025

سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

أوسكار أكثر شخصية توكسيك في دراما رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

شاب يسأل: هل الأوبئة والكوارث انتقام من الله؟ علي جمعة: علامات وتذكير للإنسان

هل الابتلاء غضب من الله؟ وكيف أعرف أنه راض عني؟ علي جمعة يناقش معنى الصبر الجميل

هل النجاح في الحياة معناه أن الله راضٍ عنا؟ جمعة: لا علاقة بين المقدرات وبين غضب الله ورضاه

المزيد
الجريدة الرسمية