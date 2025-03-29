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رياضة

أنشيلوتي وجوارديولا الأبرز، 5 مدربين مرشحين لتدريب منتخب البرازيل

منتخب البرازيل،فيتو
منتخب البرازيل،فيتو

كشفت تقارير صحفية عن دخول اتحاد الكرة البرازيلي في مفاوضات جدية مع 5 مدربين لاختيار أحدهم لقيادة منتخب البرازيل الأول خلال المرحلة المقبلة المهمة، بعد إقالة دوريفال جونيور لسوء النتائج في الفترة الماضية.

إقالة دوريفال جونيور من تدريب منتخب البرازيل بعد الخسارة من الأرجنتين

وخسر منتخب البرازيل بنتيجة 4/1 أمام الأرجنتين، يوم الأربعاء الماضي في الجولة الرابعة عشر من تصفيات كأس العالم 2026، وأحدثت الخسارة أزمة كبيرة للفريق والمدرب، وطالب اللاعبين بضرورة تغيير الأجواء داخل الفريق.

وأصدر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بيانًا رسميًا، قال فيه، إن "دوريفال جونيور لم يعد مدربًا أساسيًا للمنتخب البرازيلي، ونشكره على جهوده ونتمنى له النجاح في المستقبل".

وقاد دوريفال جونيور منتخب البرازيل في 16 مباراة، منذ توليه المسؤولية الفنية لراقصي السامبا في يناير 2024.

وحقق جونيور 7 انتصارات، وتعادل في مثلهم، وخسر مباراتين، وودع المنتخب البرازيلي بطولة كوبا أمريكا العام الماضي، من ربع النهائي على يد أوروجواي.

5 مدربين مرشحين لخلافة دوريفال جونيور في تدريب منتخب البرازيل 

ووفقا لما ذكرته صحيفة "جلوبو"، فإن أبرز المرشحين على طاولة اتحاد الكرة هم، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، ولكن هناك عقبة من خلال استمرار عقده مع الميرنجي حتى صيف العام المقبل، فضلًا عن رغبته في قيادة الفريق الملكي في كأس العالم للأندية بشكلها الجديد في منتصف العام الجاري.

أما ثاني الأسماء المرشحة لتدريب "السامبا" فهو البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب نادي الهلال السعودي، في ظل نتائجه الجيدة مع "الزعيم"، والاقتراب من نهاية عقده مع الفريق في غضون شهرين من الآن.

كما أن التقرير أشار إلى اتحاد الكرة البرازيلي على استعداد لدفع 5 ملايين يورو من أجل العمل على فك ارتباطه سريعا بالنادي السعودي.

أما المرشح الثالث فهو المدافع السابق لمنتخب السامبا فيليبي لويس، الذي تولى تدريب فلامنغو، في حين كان المرشح الرابع هو  أبيل فيريرا،  مدرب بالميراس السابق.

وطرح التقرير أيضا، اسم الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الذي لم يقدم نتائج جيدة مع بطل إنجلترا هذا الموسم.

وتمر البرازيل بأسوأ مشوار لها في تصفيات كأس العالم إذ تحتل المركز الرابع في تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 21 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام كولومبيا سادسة الترتيب التي تحتل آخر المراكز المؤهلة مباشرة للنهائيات.

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