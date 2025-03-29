السبت 29 مارس 2025
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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت في قطر

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب في السوق القطرية، اليوم السبت، استقرارا في جميع الأعيرة في آخر تحديث للأسعار اليومية، ويقبل الكثيرون من القطريين على شراء المشغولات الذهبية، والسبائك  باعتبار الذهب أهم الملاذات الآمنة.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 315 ريالا

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 270 ريالا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 360 ريالا

أما الجنيه الذهب فقد سجل نحو 2525ريالا

اسعار الذهب العالمية في البورصة 

 

قفزت أسعار الذهب إلى ذروة قياسية في جلسة أمس الجمعة، مع إقبال المستثمرين على المعدن النفيس الذي يعد ملاذًا آمنًا وسط مخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية بسبب أحدث رسوم جمركية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.91% إلى 3084.03 دولار للأونصة، وذلك بعد أن سجل الذروة القياسية رقم 18 هذا العام عند 3086.7 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8% إلى 3114.30 دولار عند التسوية، في حين زاد 2.15% خلال الأسبوع في مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

ويميل الذهب، الذي لا يدر عائدًا، إلى الارتفاع مع تراجع أسعار الفائدة، ويُنظر إليه على أنه تحوط من عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.4% في فبراير، مقارنة بتوقعات المحللين بزيادته 0.3%.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير حتى الآن هذا العام بعد ثلاثة تخفيضات في 2024، لكنه ألمح إلى احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في وقت لاحق من العام.

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