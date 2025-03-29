مطاردة هوليودية، أمريكي يسرق شاحنة ويصدم 13 سيارة في كاليفورنيا (فيديو)
أثار سائق شاحنة فوضى عارمة في شوارع لوس أنجلوس الأمريكية خلال مطاردة الشرطة له لمدة 20 دقيقة.
وذكرت قناة "سي بي أس"، أن الحادث وقع في مدينة لونج بيتش جنوبي ولاية لوس أنجلوس.
واصطدم السائق مع 13 مركبة أثناء القيادة عكس الاتجاه بسرعة تخطت 160 كيلومترا في الساعة، قبل أن تتحطم الشاحنة أخيرا أمام متجر لبيع الطلاء.
ولم تسفر المطاردة عن وقوع إصابات، واقتصرت الأضرار على المركبات فقط.
وتم اعتقال المشتبه به بعد عدة دقائق من محاولته الفرار من مكان الحادث.
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