مطاردة هوليودية، أمريكي يسرق شاحنة ويصدم 13 سيارة في كاليفورنيا (فيديو)

أثار سائق شاحنة فوضى عارمة في شوارع لوس أنجلوس الأمريكية خلال مطاردة الشرطة له لمدة 20 دقيقة.

وذكرت قناة "سي بي أس"، أن الحادث وقع في مدينة لونج بيتش جنوبي ولاية لوس أنجلوس.

أمريكا.. شاحنة مسروقة تصطدم بعدة سيارات وتنتهي أمام متجر دهانات



🚚 أثار سائق شاحنة مسطحة مسروقة فوضى عارمة في شوارع مدينة لوس أنجلوس الأمريكية خلال مطاردة استمرت 20 دقيقة.



🚚 صدم السائق عدة سيارات أثناء القيادة في الاتجاه المعاكس بسرعة تجاوزت 160 كم/س، قبل أن تتحطم الشاحنة… pic.twitter.com/ecHOPpKSgO — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 29, 2025

واصطدم السائق مع 13 مركبة أثناء القيادة عكس الاتجاه بسرعة تخطت 160 كيلومترا في الساعة، قبل أن تتحطم الشاحنة أخيرا أمام متجر لبيع الطلاء.

ولم تسفر المطاردة عن وقوع إصابات، واقتصرت الأضرار على المركبات فقط.

وتم اعتقال المشتبه به بعد عدة دقائق من محاولته الفرار من مكان الحادث.

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