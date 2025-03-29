ملفات تنتظر الحسم من مجلس إدارة الزمالك.. تجديد عقد زيزو على رأس الأولويات.. رباعي الفريق ضمن القائمة.. وتوصيات ميدو الهدف القادم

يمر نادي الزمالك بفترة حرجة لاسيما في ملف تجديد تعاقدات عدد من اللاعبين، وهناك عدد من الملفات المهمة التي يجب أن تُحسم في أقرب وقت، لما لها من تأثير كبير على الفريق في الفترة القادمة، وكذلك على استقرار النادي.

ووفقًا لتصريحات أحمد ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، هناك ثلاث ملفات رئيسية تشغل مجلس الإدارة، ويجب الانتهاء منها في أقرب وقت.

الملف الأول: تجديد عقد زيزو

أحمد مصطفى زيزو هو واحد من أبرز لاعبي الزمالك في الفترة الأخيرة وقد قدم أداءً مميزًا مع الفريق، جعل اسمه ضمن قائمة أفضل اللاعبين في الدوري المصري، لذلك، يسعى مجلس إدارة الزمالك إلى تجديد عقده، خاصة وأنه يعتبر أحد الأعمدة الأساسية التي يعتمد عليها الفريق في مختلف المسابقات المحلية والإفريقية.

مع اقتراب نهاية عقده، أصبح من الضروري التوصل إلى اتفاق نهائي مع اللاعب لتأمين استمراره مع الفريق خلال السنوات القادمة.

ويأمل جمهور الزمالك أن ينجح المجلس في إتمام هذه الصفقة الهامة بشكل سريع ومرضٍ للطرفين.

الملف الثاني: حسم ملف التجديد للرباعي محمود حمدي الونش وعبد الله السعيد وحسام عبد المجيد ومحمد السيد

أما الملف الثاني الذي يشغل مجلس الإدارة فهو التجديد لعقود بعض اللاعبين الأساسيين في الفريق، وهم الرباعي محمود حمدي الونش، عبد الله السعيد، حسام عبد المجيد، ومحمد السيد.

يعتبر هؤلاء اللاعبين من العناصر الأساسية في تشكيلة الزمالك، وهم الذين ساهموا بشكل كبير في نجاحات الزمالك في السنوات الأخيرة مع أحمد مصطفي زيزو، وتجديد عقودهم يعد أمرًا بالغ الأهمية، نظرًا لتأثيرهم الكبير داخل الملعب وخارجه، وفي ظل المنافسة الشديدة في الدوري المصري، فإن تأكيد استمراريتهم في الفريق سيساهم في تعزيز قوة الزمالك للمنافسة على البطولات المحلية والإفريقية.

يسعى مجلس الإدارة لإتمام هذه التجديدات في أقرب وقت، خاصة في ظل وجود اهتمام من أندية أخرى ببعض هؤلاء اللاعبين، حيث أن تأخر التجديد قد يعرضهم للانتقال إلى فرق أخرى تقدم لهم عروضًا مغرية.

الملف الثالث: التعاقد مع مدير تعاقدات ومدير رياضي للزمالك

في ضوء التغييرات التي يشهدها نادي الزمالك، أكدت تصريحات أحمد ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، على أهمية التعاقد مع مدير تعاقدات ومدير رياضي للفريق.

هذه المناصب تعد من الأمور الضرورية لإدارة النادي بشكل احترافي ومتطور، ففي السنوات الأخيرة، شهد النادي العديد من الانتقالات التي كانت تفتقر إلى التنظيم والتخطيط المسبق، وهو ما كان يؤثر سلبًا على أداء الفريق.

يحتاج الزمالك إلى شخص ذو خبرة في مجال التعاقدات الرياضية، بحيث يكون قادرًا على إدارة ملف الانتقالات بشكل أفضل، واتخاذ قرارات مدروسة بخصوص التعاقد مع لاعبين جدد أو بيع لاعبين. بالإضافة إلى ذلك، فإن تعيين مدير رياضي سيكون له دور كبير في تنظيم الجانب الفني والإداري للفريق، ما سيسهم في تحسين الأداء العام.

وتظل هذه الملفات الثلاثة من أهم الملفات التي يتعين على مجلس إدارة الزمالك الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، فنجاح الفريق في المستقبل يعتمد بشكل كبير على إتمام هذه التعاقدات والتجديدات، بالإضافة إلى تحسين الهيكل الإداري للفريق، في حال تمكن المجلس من تسوية هذه الملفات بشكل إيجابي، فإن الزمالك سيكون في وضع أفضل للمنافسة على الألقاب في الفترة المقبلة.

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