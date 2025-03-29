أرقام مميزة للزمالك بعد حسم موقعة سيراميكا.. الأبيض يصل لنهائي كأس مصر للمرة الـ43 في تاريخه.. إنجاز جديد لـ السعيد.. وزيزو يصل لهدفه الـ 100 في تاريخه

شهدت مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس مصر والتي أقيمت أمس الجمعة أرقاما مميزة تعكس الأداء الرائع للنادي الأبيض.

بعد الفوز المثير الذي تحقق بهدفين مقابل هدف، نجح الزمالك في تحقيق العديد من الإنجازات التي تعزز من مكانته في تاريخ البطولة

وتستعرض «فيتو» في السطور التالية أبرز هذه الأرقام:

الزمالك يصل إلى نهائي كأس مصر للمرة الثالثة والأربعين في تاريخه

تأهل الزمالك إلى نهائي كأس مصر للمرة الثالثة والأربعين في تاريخه، ليعزز من رقمه القياسي في الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من البطولة.

هذا الإنجاز يعكس التفوق الكبير للفريق في تاريخ المسابقة، ويدعم مكانته كأحد الأندية الأكثر نجاحًا في تاريخ كرة القدم المصرية.

عبد الله السعيد يسجل هدفه التاسع في كأس مصر

واصل النجم عبد الله السعيد تألقه في بطولة كأس مصر، حيث سجل هدفه التاسع في تاريخ المسابقة، وهو ما يعكس مستواه الفني العالي وقدرته على التأثير في المباريات الكبيرة.

كما سجل السعيد في جميع أدوار البطولة المختلفة: الدور الأول، دور الـ16، ربع النهائي، ثم نصف النهائي والنهائي، ليكون واحدًا من أكثر اللاعبين تحقيقًا للإنجازات في هذه البطولة.

“زيزو” يواصل التألق ويسجل هدفه التاسع في كأس مصر

أثبت أحمد مصطفي “زيزو” أنه من العناصر الحاسمة في تشكيلة الزمالك، حيث سجل هدفه التاسع في كأس مصر.

ومن المثير أن “زيزو” سجل أهدافًا في جميع أدوار البطولة، مما يجعله ثاني لاعب في تاريخ الزمالك يحقق هذا الإنجاز بعد أحمد جعفر، بفضل أهدافه وأدائه المتألق، وأسهم “زيزو” بشكل كبير في قدرة الزمالك على التقدم في المسابقة.

18 مساهمة تهديفية لـ زيزو في كأس مصر

حقق “زيزو” رقمًا مميزًا آخر، حيث بلغ مجموع مساهماته التهديفية في كأس مصر 18 مساهمة (9 أهداف + 9 تمريرات حاسمة)، وذلك في 19 مباراة فقط، هذا الرقم يعكس كفاءته العالية في تسجيل الأهداف وصناعة الفرص، ويُظهر دوره المحوري في نجاح الفريق في البطولة.

الهدف المئوي لـ زيزو

في مباراة سيراميكا كليوباترا، سجل “زيزو” هدفه المئوي في مسيرته الكروية مع جميع الأندية التي لعب لها. حيث سجل مع الزمالك 87 هدفًا، ومع ليرس البلجيكي 5 أهداف، ومع مورينينسي البرتغالي هدفين، ومع ناسيونال موديرا هدفين، بالإضافة إلى 4 أهداف مع منتخب مصر، ليصل مجموع أهدافه إلى 100 هدف، مع العلم أنه سجل أهدافه في آخر ثلاث مباريات، حيث أحرز هدفين مع منتخب مصر وهدفًا مع نادي الزمالك.

تألق الزمالك في البطولات المحلية

مع هذه الأرقام المميزة، يؤكد الزمالك قدرته على المنافسة في البطولات المحلية، وخاصة في كأس مصر التي يعتبرها النادي من أهم أهدافه كل موسم.

وتأهل الزمالك إلى النهائي ليكمل مسيرته الناجحة في البطولة، حيث يسعى لتحقيق اللقب مرة أخرى وتعزيز رصيده من الألقاب المحلية.

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