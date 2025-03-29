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رياضة

الزمالك راحة اليوم قبل السفر لجنوب إفريقيا

فريق الزمالك، فيتو
فريق الزمالك، فيتو

الزمالك ضد سيراميكا، حصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم السبت على راحة من التدريبات عقب خوض مباراة سيراميكا كليوباترا في دور نصف نهائي كأس مصر.

وفضل الجهاز الفني منح لاعبيه راحة من التدريبات قبل التجمع مساء اليوم للسفر إلى جنوب إفريقيا في الثانية فجر غد الأحد، استعدادًا لمواجهة ستيلينبوش بطل جنوب إفريقيا في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر لها يوم 2 أبريل المقبل.

 

وتأهل فريق الزمالك لنهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة فى استاد القاهرة في نصف النهائي.

وسجل عبد الله السعيد الهدف الأول لـ الزمالك بالدقيقة 33 من ركلة جزاء، ثم تعادل سيراميكا عن طريق أيمن موكا بالدقيقة 58، قبل أن يسجل زيزو هدف فوز الزمالك في الدقيقة 90 من تصويبة صاروخية سكنت شباك محمد بسام.

وكان عبد الله السعيد قد أهدر ركلة جزاء لصالح الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 53، حيث صوبها خارج الثلاث خشبات.

تأهل الزمالك وسيراميكا إلى نصف نهائي كأس مصر

 وكان الزمالك حجز مقعده في المربع الذهبي لبطولة كأس مصر بعدما أطاح بـ سموحة بنتيجة 4-2 في ربع نهائي البطولة  كما تأهل سيراميكا على حساب الجونة بنتيجة 3-1 بنفس الدور.

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