بيسيرو: لا تقلقوا على زيزو ولا أحد يستطيع انتقاده

الزمالك ضد سيراميكا، تقدم البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك بالتحية والتهنئة لجماهير الأبيض بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس مصر.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "أريد تحية الفريق المنافس لأنه فريق جيد ويمتلك لاعبين كبارًا ومدربًا جيدًا، وقدموا مباراة قوية أمام الزمالك".

وتابع بيسيرو: "المباراة كانت صعبة وأهدرنا ركلة جزاء، وهذا أمر طبيعي في كرة القدم، واللاعبون كان لديهم إصرار كبير على الفوز حتى بعد إدراك المنافس للتعادل".

وأضاف المدير الفني: "الزمالك تسيد اللقاء ويستحق الفوز والتأهل للمباراة النهائية، لا سيما أننا كنا الأفضل على جميع المستويات في اللقاء".



وواصل: “أثق بمصطفى شلبي، ومشاركته اليوم في مركز المهاجم بسبب عودة ناصر منسي بعد مرضه، وشلبي قادر على المشاركة في مركز المهاجم الصريح وقمت بتجربته في هذا المركز من قبل”.

وأضاف بيسيرو: "زيزو قدم مباريات كبيرة مع المنتخب، وكان الأفضل في صفوف منتخب مصر، واستهلك طاقة كبيرة بعد مشاركته في المباراتين مع المنتخب، وعندما علم بأنه لن يبدأ لقاء سيراميكا كانت رغبته اللعب، لكن عدم مشاركته في التشكيل الأساسي بسبب الإجهاد، وأرى أن مشاركته في 30 دقيقة بشكل بدني كامل أفضل من مشاركته لمدة 90 دقيقة وقد يتعرض للإصابة، ونفس الأمر بالنسبة لمصطفى شلبي، وكانت لدينا دكة بدلاء قوية في اللقاء".

وواصل المدرب البرتغالي قائلًا: "زيزو لاعب في الزمالك ولا أركز إلا على أنه يمتلك شخصية قوية وحارب حتى لو لم يبدأ أساسيًّا، وليس من السهل أن تشارك بعد فترة مشاركة مع منتخب مصر، ولا يستطيع أحد انتقاد زيزو ولا أريد أن يقلق عليه أحد".

وتابع بيسيرو قائلًا: "سيراميكا فريق جيد ويمتلك حلولًا وفي الشوط الأول هاجموا بشكل أكبر وكان لدينا بعض الملاحظات الخاصة بالتمركز وتحدثت مع اللاعبين بشأنها".

وأضاف:" مشاركة محمود بنتايج أساسيًّا بالرغم من غيابه عن المباراة المقبلة هي وجهة نظري لأن محمد حمدي شارك في اللقاء الماضي وبنتايج حصل على راحة".

وتأهل فريق الزمالك لنهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة على إستاد القاهرة في نصف النهائي.

وسجل عبد الله السعيد الهدف الأول لـ الزمالك بالدقيقة 33 من ركلة جزاء، ثم تعادل سيراميكا عن طريق أيمن موكا بالدقيقة 58، قبل أن يسجل زيزو هدف فوز الزمالك في الدقيقة 90 من تصويبة صاروخية سكنت شباك محمد بسام.

وكان عبد الله السعيد قد أهدر ركلة جزاء لصالح الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 53، حيث صوبها خارج الثلاث خشبات.

تشكيل الزمالك ضد سيراميكا

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" - صلاح مصدق.

خط الوسط: محمود بنتايج - عمر جابر - نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - عبد الله السعيد - ناصر ماهر.

خط الهجوم: سيف الجزيري.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومصطفى الزناري وأحمد فتوح ومحمد حمدي ومحمود جهاد وسيف جعفر وأحمد مصطفى "زيزو" ومصطفى شلبي وناصر منسي.

تشكيل سيراميكا ضد الزمالك

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد بسام.

في خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد عادل.

في خط الوسط: محمد توني - إسلام عيسى - أحمد القندوسي - أيمن موكا - أحمد بلحاج.

في خط الهجوم: فخري لاكاي.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو - سعد سمير - أحمد هاني - مازن ياسر - محمد شكري - محمود زلاكة - إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - مروان عثمان.

القيمة السوقية للزمالك وسيراميكا كليوباترا

تبلغ القيمة السوقية لفريق الزمالك 15.65 مليون يورو وأغلى لاعب في قائمة الفريق هو أحمد سيد زيزو 4 ملايين يورو.

فيما تبلغ القيمة السوقية لـ سيراميكا كليوباترا 11.58 مليون يورو وأغلى لاعب في قائمة الفريق هو أحمد القندوسي بقيمة 2.5 مليون يورو.

تأهل الزمالك وسيراميكا إلى نصف نهائي كأس مصر

وحجز الزمالك مقعده في المربع الذهبي لبطولة كأس مصر بعدما أطاح بـ سموحة بنتيجة 4-2 في ربع نهائي البطولة كما تأهل سيراميكا على حساب الجونة بنتيجة 3-1 بنفس الدور.

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