السبت 29 مارس 2025
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فريق لتوعية المرضى والرد على استفساراتهم بمستشفى طهطا في سوهاج

فريق لتوعية المرضى
فريق لتوعية المرضى والرد على استفساراتهم بمستشفى طهطا، فيتو

كلف الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج سوهاج فريق التوعية والتواصل المجتمعي وخدمة المواطنين يالحضور بصورة دائمة ويوميًّا داخل استقبال مستشفى طهطا العام ومحيطها وذلك لمساعدة المرضى والرد على استفساراتهم وتقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي لهم.

 يأتي هذا القرار في إطار حرص المديرية على تعزيز وعي المواطنين بالقضايا الصحية وتقديم الإرشادات اللازمة للمرضى وذويهم.

 

و أشار "دويدار" إلى أن تكليف الفريق يهدف إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي، والتوعية بأهمية اتباع الإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى مساعدة المرضى في الاستفسارات وتوجيههم إلى الأقسام المختصة داخل المستشفى. كما يعمل الفريق على رصد احتياجات المرضى والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء تلقيهم للخدمات الطبية.

كما أكد "دويدار" أن هذه الخطوة تأتي ضمن إستراتيجية الوزارة لتعزيز التواصل مع المواطنين وتحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة، مع تأكيد أهمية التعاون بين الفرق الطبية والإدارية لضمان تقديم خدمة متميزة للمرضى والمترددين على المستشفى.

 

وقد لاقى هذا القرار استحسان المواطنين الذين أشادوا بجهود الفريق في توفير المعلومات الصحية اللازمة والتعامل السريع مع استفسارات المرضى، متمنين استمرار هذه المبادرات التي تسهم في تحسين المنظومة الصحية بالمحافظة.

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إجراءات استراتيجية التواصل المجتمعي الاجراءات الوقائية

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