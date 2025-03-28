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رياضة

وزير الرياضة يكرم أبطال الدورات الرمضانية وحفظة القرآن بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة

وزير الرياضة يكرم
وزير الرياضة يكرم أبطال الدورات الرمضانية وحفظة القرآن

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكريم أبطال الدورات الرمضانية للفرق الرياضية وحفظة القرآن والمسابقات الدينية بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة في احتفالية كبيرة نظمها المركز بحضور الاعضاء وجميع الفرق الرياضية والفنية والثقافية والدينية علي صالة كرة السلة بالمركز.

وزير الرياضة يكرم ابطال الدورات الرمضانية

وأعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالتواجد وسط أعضاء المركز والفرق الرياضية في ظل  هذه الأجواء الرمضانية.

وقال وزير الرياضة في كلمته إن مركز التنمية الشبابية بالجزيرة هو وجهة مشرفة لذلك نكون حريصين على دعوة ضيوف مصر الي زيارة المركز.
وأشاد وزير الرياضة بالمنظومة الإدارية داخل مركز التنمية الشبابية بالجزيرة على جميع المستويات وتقديم أفضل الخدمات للأعضاء وتذليل كافة العقبات.

وعرضت إدارة العلاقات العامة والإعلام خلال شاشة العرض داخل صالة كرة السلة أنشطة المركز الرياضية والترفيهية والفنية والثقافية والدينية خلال الفترة الماضية

وشارك في الاحتفالية كورال المركز والبالية وفرق  الجمباز وكرة السلة والجودو والكونغ فو  
وشهدت الاحتفالية حضور اللواء إسماعيل الفار مساعد الوزير والمشرف على المركز والدكتور سيد حزين وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب وجمال الرملي رئيس مجلس إدارة المركز وشريف منصور المدير التنفيذي

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