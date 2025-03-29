تموين وبيطري سوهاج يضعان خطة لإحكام الرقابة السيطرة على الأسواق استعدادا لعيد الفطر

أكد الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بسوهاج، استعداد المديرية بالتنسيق مع الوزارة وشركة مصر لتجارة الجملة، لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال توفير أرصدة من السلع التموينية التي تصرف على البطاقات التموينية وخاصة "السكرـ الزيت ـ الأرز"، وكفاية المخزون من الأرصدة، والأرصدة كل يوم.

وأكد "التوني" التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة لتوفير احتياجات المحافظة من السلع الغذائية واللحوم والدواجن المبردة والمجمدة بكافة فروعها بمراكز المحافظة، خلال عيد الفطر المبارك، كما تم التنسيق مع الجمعية التعاونية الاستهلاكية بسوهاج؛ لتوفير كميات من اللحوم والدواجن والسلع الأساسية استعدادًا للعيد المبارك.

التنسيق مع الإدارات الفرعية لوضع خطة لإحكام الرقابة والسيطرة سلع

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه في ما يتعلق بالمواد البترولية، فقد تم التنسيق مع الإدارات الفرعية بالمراكز على مستوى دائرة المحافظة، بوضع خطة لإحكام الرقابة والسيطرة على عمليات تداول، المواد البترولية بجميع محطات الوقود، وتكثيف التواجد لمفتشي التموين أثناء تداول المواد البترولية بمحطات الخدمة، وكذلك القيام بحملات مفاجئة على محطات خدمة الوقود لضبط المخالفين.

صرف حصة أيام العيد للمخابز سابقا

وأضاف أنه في ما يتعلق بالمطاحن، سيتم تنفيذ التوجيهات الوزارية في هذا الشأن، وصرف حصة أيام العيد للمخابز سابقًا، وتوفير الدقيق اللازم لإنتاج الخبز بالمحافظة، لافتًا إلى وضع خطة لتوفير الخبز المدعم تتضمن تشغيل المخابز لتوفير الخبز طوال أيام عيد الفطر المبارك.

تكثيف الجهود الرقابية والحملات التموينية المشتركة لضبط الأسعار بالأسواق

ولفت وكيل وزارة التموين إلى أنه في مجال تكثيف الجهود الرقابية والحملات التموينية المشتركة لضبط الأسعار بالأسواق، فقد تم وضع خطة يومية مستمرة لتكثيف الحملات بالتنسيق مع الجهات الرقابية؛ للقيام بحملات تموينية لضبط الأسواق والأسعار، والعمل على توفير السلع الضرورية والأساسية، وعرضها للمستهلك بالمواصفات القياسية، وضمان ملاءمتها وجودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مشيرًا إلى تحرير أكثر من 15 محضرًا، خلال يومين، وضبط 1700 كيلو جرام من الأسماك المملحة متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الادمي، وقد تم التحفظ على هذه الكميات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي نفس السياق أشار الدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري بسوهاج إلى تكثيف حملات الرقابة على أماكن تداول اللحوم والأسماك المملحة بجميع مراكز ومدن المحافظة، والعمل على ضبط الأسواق والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين.

ضبط 1270 كيلوجرامًا من الأسماك

وأوضح مدير عام الطب البيطري أن الحملات أسفرت عن ضبط 1270 كيلوجرامًا من الأسماك المملحة الفاسدة، وإعدام 50 كيلوجرامًا من المجمدات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملات تفتيشية على جميع منافذ بيع وتداول اللحوم والأسماك المملحة

وأكد الدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري بسوهاج على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على جميع منافذ بيع وتداول اللحوم والأسماك المملحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والتشديد على الالتزام بمعايير السلامة والجودة للمنتجات.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة سوهاج لضبط الأسواق، وضمان توفير منتجات غذائية آمنة للمواطنين، مع استمرار الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة لضمان التزام كافة المنشآت بالاشتراطات الصحية.

وفي إطار تنفيذ توجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بشأن المتابعة المستمرة والعمل على توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات، وإحكام الرقابة على أماكن تداول السلع الغذائية خاصة اللحوم والأسماك المملحة.

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