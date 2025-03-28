الجمعة 28 مارس 2025
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محافظ سوهاج يتابع أعمال إضفاء الهوية البصرية بميدان الثقافة

محافظ سوهاج يتابع
محافظ سوهاج يتابع أعمال إضفاء الهوية البصرية بميدان الثقافة

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بمتابعة أعمال إضفاء الهوية البصرية الجارية في ميدان الثقافة بمدينة سوهاج، والتي تتضمن تنفيذ عدد من الرسومات الفرعونية بالميدان، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، واللواء أحمد السايس، السكرتير العام المساعد.

وأوضح المحافظ أنه تم التعاون مع قسم التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم لتنفيذ الأعمال التي تستهدف تزيين الأعمدة، ومطالع ومنازل كوبري الثقافة. كما تم استعراض تفاصيل الأعمال الجارية في الميدان، والتي تتضمن رسومات وتصاميم ثلاثية الأبعاد تعكس الطابع الفرعوني بما يتناسب مع الهوية التاريخية لمحافظة سوهاج.

محافظ سوهاج ضرورة الالتزام بالألوان المعتمدة للهوية البصرية

وأكد سراج على ضرورة الالتزام بالألوان المعتمدة للهوية البصرية، التي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ التصاميم بطريقة تحاكي التراث الفرعوني الذي يعكس تاريخ سوهاج العريق.

وأضاف أن هذا المشروع يندرج ضمن خطة المحافظة لتطوير الميادين والشوارع الرئيسية وتحسين المظهر العام في مختلف مراكز المحافظة، بما يتماشى مع مكانتها الثقافية والحضارية.

يأتي هذا المشروع ضمن اهتمام محافظة سوهاج بتطوير الواجهات الحضرية والمرافق العامة بما يتناغم مع تاريخ وثقافة المحافظة، ويعزز من جماليات المدينة.

جدير بالذكر أن المحافظة قد حددت ثلاثة أماكن رئيسية بكل وحدة محلية لتنفيذ أعمال تطبيق الهوية البصرية، مع الالتزام بتطبيقها في جميع أعمال التجميل الجديدة.

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الدكتور محمد عبد الهادى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج مديرية التربية والتعليم محمد عبد الهادي

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